La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni

Nella serata di ieri la chiesa Evangelica "Pienovangelo" ha celebrato 50 anni dalla propria fondazione a opera di alcuni missionari olandesi. La chiesa è diventata ormai un'istituzione all'interno della città, ponendosi come punto di riferimento, in particolare, nel quartiere Sant'Angelo, grazie anche all'aiuto prezioso dei volontari del Centro della Speranza, braccio operativo della chiesa evangelica, impegnato nel sociale.La ricorrenza è stata festeggiata ripercorrendo la storia della chiesa, dalla prima evangelizzazione, fatta con una tenda allestita in una delle piazze più importanti della città, voluta e realizzata da dei missionari provenienti dall'Olanda, e che videro la conversione del giovane Enzo Grande, divenuto poi pastore della chiesa, fino alle più importanti vicende, come il cambiamento della sede della chiesa, per poter avere uno spazio più grande dove poter ospitare anche degli eventi culturali.La commozione è stata grande; è stato ricordato anche chi non c'è più e il suo apporto fondamentale nella crescita della chiesa. Un momento particolarmente emozionante è stato il passaggio ufficiale del testimone dal pastore Enzo e Fulvia Grande al pastore Gigi Sciascia con sua moglie Viviana Un momento denso di significato, che ha consolidato quanto già costruito dal pastore Gigi in tutti questi anni, coadiuvato dal pastore Enzo e dal consiglio degli anziani della chiesa di Trani."Fiore all'occhiello della serata" – afferma il pastore Gigi Sciascia - "è stata la presenza di diverse famiglie provenienti dall'Olanda, figli e nipoti dei missionari che cinquant'anni fa arrivarono a Trani, che continuano ancora oggi ad avere a cuore la nostra nazione e la nostra città, lavorando costantemente sia con la preghiera che con un sostegno pratico all'avanzamento di quest'opera sul territorio."Alle celebrazioni erano presenti anche le autorità, nelle persone del vicesindaco Fabrizio Ferrante, degli assessori Alessandra Rondinone e Lucia De Mari, del presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro e dell'assessore regionale Debora Ciliento, i consiglieri comunali Beppe Corrado, Tommaso Laurora, Andrea Ferri e Leo Amoruso. Erano inoltre presenti i pastori Pinuccio e Sofia Ronchi della chiesa evangelica "Pienovangelo" di Modugno e i pastori Aldo e Lucia Abbattista della chiesa evangelica "Risveglio" di Corato.