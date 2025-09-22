Cinquat'anni di chiesa Foto Adriana Fabrizio" />
Cinquat'anni di chiesa "Pienovangelo". Foto Adriana Fabrizio
Religioni

La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni

La celebrazione nella sede in via papa Giovanni XXIII alla presenza delle autorità e dei pastori evangelici locali

Trani - lunedì 22 settembre 2025 13.23
Nella serata di ieri la chiesa Evangelica "Pienovangelo" ha celebrato 50 anni dalla propria fondazione a opera di alcuni missionari olandesi. La chiesa è diventata ormai un'istituzione all'interno della città, ponendosi come punto di riferimento, in particolare, nel quartiere Sant'Angelo, grazie anche all'aiuto prezioso dei volontari del Centro della Speranza, braccio operativo della chiesa evangelica, impegnato nel sociale.

La ricorrenza è stata festeggiata ripercorrendo la storia della chiesa, dalla prima evangelizzazione, fatta con una tenda allestita in una delle piazze più importanti della città, voluta e realizzata da dei missionari provenienti dall'Olanda, e che videro la conversione del giovane Enzo Grande, divenuto poi pastore della chiesa, fino alle più importanti vicende, come il cambiamento della sede della chiesa, per poter avere uno spazio più grande dove poter ospitare anche degli eventi culturali.

La commozione è stata grande; è stato ricordato anche chi non c'è più e il suo apporto fondamentale nella crescita della chiesa. Un momento particolarmente emozionante è stato il passaggio ufficiale del testimone dal pastore Enzo e Fulvia Grande al pastore Gigi Sciascia con sua moglie Viviana Un momento denso di significato, che ha consolidato quanto già costruito dal pastore Gigi in tutti questi anni, coadiuvato dal pastore Enzo e dal consiglio degli anziani della chiesa di Trani.

"Fiore all'occhiello della serata" – afferma il pastore Gigi Sciascia - "è stata la presenza di diverse famiglie provenienti dall'Olanda, figli e nipoti dei missionari che cinquant'anni fa arrivarono a Trani, che continuano ancora oggi ad avere a cuore la nostra nazione e la nostra città, lavorando costantemente sia con la preghiera che con un sostegno pratico all'avanzamento di quest'opera sul territorio."

Alle celebrazioni erano presenti anche le autorità, nelle persone del vicesindaco Fabrizio Ferrante, degli assessori Alessandra Rondinone e Lucia De Mari, del presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro e dell'assessore regionale Debora Ciliento, i consiglieri comunali Beppe Corrado, Tommaso Laurora, Andrea Ferri e Leo Amoruso. Erano inoltre presenti i pastori Pinuccio e Sofia Ronchi della chiesa evangelica "Pienovangelo" di Modugno e i pastori Aldo e Lucia Abbattista della chiesa evangelica "Risveglio" di Corato.
photophotophotophotophotophotophoto
  • Religione
  • trani
Altri contenuti a tema
Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Presieduta dall'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo
Intitolata una panchina in memoria di Giuseppe Paolicelli Attualità Intitolata una panchina in memoria di Giuseppe Paolicelli Presenti tanti amici e parenti del ragazzo recentemente scomparso per un momento di raccoglimento e riflessione.
Le “Metamorfosi” di Alfonso Soldano incantano Palazzo Beltrani Eventi e cultura Le “Metamorfosi” di Alfonso Soldano incantano Palazzo Beltrani Il pianista tranese ha portato in concerto alcune sue trascrizioni inedite di brani celebri e una sua composizione originale
Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno La ricorrenza celebra la stagione del raccolto delle primizie
Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio L’incontro si terrà a Trani il 20 maggio
Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Il 15 maggio la messa solenne e processione
Domenica 11 maggio il concerto della banda di Trani “Vito Lamanuzzi” Eventi e cultura Domenica 11 maggio il concerto della banda di Trani “Vito Lamanuzzi” Il complesso bandistico, di nuova formazione, si esibirà nella cassa armonica alle ore 10:30
Da Trani al Soglio Pontificio: il legame speciale tra Papa Leone XIV e la città Vita di città Da Trani al Soglio Pontificio: il legame speciale tra Papa Leone XIV e la città Nel 2006 l’allora vescovo Prevost ordinava sacerdote padre Pasquale Cormio
Puglia Possibile: il welfare che diventa comunità
22 settembre 2025 Puglia Possibile: il welfare che diventa comunità
Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani
22 settembre 2025 Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani
Grande successo per lo “String Quartet Camerata Musica” a Palazzo delle arti “Beltrani”
22 settembre 2025 Grande successo per lo “String Quartet Camerata Musica” a Palazzo delle arti “Beltrani”
Coltello in tasca senza motivo: scatta il daspo per un 40enne di Trani
22 settembre 2025 Coltello in tasca senza motivo: scatta il daspo per un 40enne di Trani
"Non esiste un copione già scritto ": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani
22 settembre 2025 "Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani
Grande seguito per la rassegna musicale alla Lega navale di Trani
22 settembre 2025 Grande seguito per la rassegna musicale alla Lega navale di Trani
Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire
22 settembre 2025 Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire
Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature
22 settembre 2025 Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature
Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre
22 settembre 2025 Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre
La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti
22 settembre 2025 La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.