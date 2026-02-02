mercatino vintage 1° febbraio 2026. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
mercatino vintage 1° febbraio 2026. Foto Adriana Fabrizio
Vita di città

Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato

L’appuntamento di ieri è stato il primo dell’anno, con una grande affluenza fin dalla prima mattina

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 8.40
Nella mattina di ieri c'è stato il primo appuntamento del 2026 del consueto mercato di antiquariato e modernariato in piazza della Repubblica. A partire dalle 8:00 di mattina la piazza ha ospitato numerose bancarelle piene di oggetti di ogni tipo: pezzi unici, rari e fatti rigorosamente a meno. Sculture lignee, ceramiche, quadri, ma non solo; mobili di pregio e giocattoli introvabili attendevano i più nostalgici, in un tripudio di colori.

Complice anche la giornata soleggiata, benché fredda, la piazza sin da prima mattina è stata riempita da molti avventori, passeggiatori della domenica, bambini vestiti con i costumi di Carnevale, visto anche il periodo. Un degno inizio di febbraio, il mese delle maschere, del Carnevale, dei giochi; è proprio nell'atmosfera carnevalesca che il mercato ha fatto da cornice, ma anche da protagonista.

La bellezza degli oggetti del passato si è unita a quella dei libri – nuovi, usati, in edizione rara o speciale – e il fascino del mercato del vintage ha inondato anche la città di Trani, che può vantare questa manifestazione, cresciuta negli anni e di antica tradizione. Solitamente i mercati vintage si trovano nelle grandi città, ma questo non vale per Trani, che può vantare il suo mercato vintage, tra nostalgia, tradizione e innovazione.
