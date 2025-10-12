Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani



Si sono avvicendati sul palco il gruppo "True Devotion" insieme al duo di Mirko e Giorgia, tra i cantanti cristiani italiani più conosciuti sia nel panorama nazionale che internazionale, insieme al noto missionario Dario Scuoppo e al pastore Gustavo Marto, fondatore di diverse comunità cristiane in tutta Europa e pastore della Chiesa evangelica di Barcellona. L'obiettivo comune è stato quello di trasmettere un messaggio di speranza e di guarigione tanto fisica quanto spirituale, sia attraverso la musica che grazie alla testimonianza di vita cristiana vissuta dal missionario Scuoppo e dal pastore Marto.



Quello di ieri sera non è stato solamente un concerto di musica gospel; non è stata solo un'occasione per trascorrere un sabato sera differente: la performance dei musicisti e dei cantanti rappresenta un modo di rapportarsi con Dio genuino e diretto, che trascende qualsiasi barriera linguistica, culturale, economica, sociale o politica. Il pastore il missionario, invece, non hanno fatto altro che trasmettere all'esterno la propria gioia interiore, la pienezza della grazia portata da Gesù Cristo. Questi due uomini sono la rappresentazione di ciò che significa vivere una vita cristiana in un rapporto autentico e profondo con Dio, ricercando la sua essenza, la sua vicinanza e il suo aiuto concreto nella vita di ogni singola persona.



L'evento è stato organizzato dalla comunione pastorale "Uniti per la Puglia" insieme all'associazione "Missione Cristiana Messaggio di Speranza" di Roma e fa parte di una serie di incontri che hanno toccato varie città in tutta la Puglia.

Mai come in questo momento c'è bisogno di infondere fiducia e sicurezza nelle persone; è con questa motivazione che è nata l'iniziativa "Puglia Gospel 2025", con l'obiettivo di portare il messaggio rivoluzionario di Cristo ad un pubblico il più vasto possibile. Il concerto si è svolto in un clima di gioia e di festa, con una forte impronta evangelistica volta a trasmettere gli insegnamenti di Cristo, oggi più che mai attuali. L'incertezza per il futuro, la mancanza di fiducia in sé stessi, l'ansia, sono solo alcuni dei problemi che affliggono tantissime persone, e per questo motivo la testimonianza dei protagonisti della serata diventa ancora più importante: Dio è qui per ascoltare i tuoi bisogni e per prendersi cura di te.