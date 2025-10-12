Puglia Gospel 2025. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Puglia Gospel 2025. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani

L’evento musicale con cantanti e missionari cristiani ha riscosso notevole successo nella serata di ieri

Trani - domenica 12 ottobre 2025 14.10
Mai come in questo momento c'è bisogno di infondere fiducia e sicurezza nelle persone; è con questa motivazione che è nata l'iniziativa "Puglia Gospel 2025", con l'obiettivo di portare il messaggio rivoluzionario di Cristo ad un pubblico il più vasto possibile. Il concerto si è svolto in un clima di gioia e di festa, con una forte impronta evangelistica volta a trasmettere gli insegnamenti di Cristo, oggi più che mai attuali. L'incertezza per il futuro, la mancanza di fiducia in sé stessi, l'ansia, sono solo alcuni dei problemi che affliggono tantissime persone, e per questo motivo la testimonianza dei protagonisti della serata diventa ancora più importante: Dio è qui per ascoltare i tuoi bisogni e per prendersi cura di te.

Si sono avvicendati sul palco il gruppo "True Devotion" insieme al duo di Mirko e Giorgia, tra i cantanti cristiani italiani più conosciuti sia nel panorama nazionale che internazionale, insieme al noto missionario Dario Scuoppo e al pastore Gustavo Marto, fondatore di diverse comunità cristiane in tutta Europa e pastore della Chiesa evangelica di Barcellona. L'obiettivo comune è stato quello di trasmettere un messaggio di speranza e di guarigione tanto fisica quanto spirituale, sia attraverso la musica che grazie alla testimonianza di vita cristiana vissuta dal missionario Scuoppo e dal pastore Marto.

Quello di ieri sera non è stato solamente un concerto di musica gospel; non è stata solo un'occasione per trascorrere un sabato sera differente: la performance dei musicisti e dei cantanti rappresenta un modo di rapportarsi con Dio genuino e diretto, che trascende qualsiasi barriera linguistica, culturale, economica, sociale o politica. Il pastore il missionario, invece, non hanno fatto altro che trasmettere all'esterno la propria gioia interiore, la pienezza della grazia portata da Gesù Cristo. Questi due uomini sono la rappresentazione di ciò che significa vivere una vita cristiana in un rapporto autentico e profondo con Dio, ricercando la sua essenza, la sua vicinanza e il suo aiuto concreto nella vita di ogni singola persona.

L'evento è stato organizzato dalla comunione pastorale "Uniti per la Puglia" insieme all'associazione "Missione Cristiana Messaggio di Speranza" di Roma e fa parte di una serie di incontri che hanno toccato varie città in tutta la Puglia.
IMG
  • trani
Altri contenuti a tema
Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Il maestro si è esibito nella serata di ieri nell'ambito della stagione concertistica “Armonie Leggendarie - grandi maestri italiani” della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”
1 La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni Religioni La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni La celebrazione nella sede in via papa Giovanni XXIII alla presenza delle autorità e dei pastori evangelici locali
Intitolata una panchina in memoria di Giuseppe Paolicelli Attualità Intitolata una panchina in memoria di Giuseppe Paolicelli Presenti tanti amici e parenti del ragazzo recentemente scomparso per un momento di raccoglimento e riflessione.
Le “Metamorfosi” di Alfonso Soldano incantano Palazzo Beltrani Le “Metamorfosi” di Alfonso Soldano incantano Palazzo Beltrani Il pianista tranese ha portato in concerto alcune sue trascrizioni inedite di brani celebri e una sua composizione originale
Domenica 11 maggio il concerto della banda di Trani “Vito Lamanuzzi” Domenica 11 maggio il concerto della banda di Trani “Vito Lamanuzzi” Il complesso bandistico, di nuova formazione, si esibirà nella cassa armonica alle ore 10:30
Bomba carta contro la vetrina del supermercato DECÓ a Trani Cronaca Bomba carta contro la vetrina del supermercato DECÓ a Trani Il boato delle ore 24:00 ha svegliato i residenti
"Prove generali" per Capodanno nel centro? Attualità "Prove generali" per Capodanno nel centro? Ritornano puntuali le segnalazioni di scoppi nella notte del 30 (ma non solo)
Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale Vita di città Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale La testimonianza di un problema "ever brown" che persiste
La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
12 ottobre 2025 La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
Michele Lattanzio: "L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro "
12 ottobre 2025 Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro"
Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
12 ottobre 2025 Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
12 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
6
Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
12 ottobre 2025 Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
12 ottobre 2025 La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
12 ottobre 2025 Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini
12 ottobre 2025 Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini
Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo
12 ottobre 2025 Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo
Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon
11 ottobre 2025 Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.