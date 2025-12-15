Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani



L'iniziativa si è da subito distinta per il suo respiro non meramente cittadino; il festival, infatti, è aperto a complessi bandistici provenienti anche da altre città e, infatti, nella giornata di ieri la cassa armonica della villa ha ospitato la Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia", proveniente dalla città di Bari. diretta in modo impeccabile dal Maestro Pasquale Aiezza, uno dei massimi interpreti della grande scuola musicale napoletana. Il programma presentato dall'Orchestra ha spaziato dal repertorio più classico con il "Valzer sul bel Danubio Blu" di Johann Strauss all'Operetta con "La vedova allegra" di Franz Lehar fino alle più belle colonne sonore cinematografiche. Questo programma, del resto, è in piena sintonia con lo spirito della banda barese, un progetto metropolitano che mira a unire tradizione bandistica e innovazione musicale, tradizione bandistica tipicamente pugliese e più ampia letteratura musicale. Il concerto è stato il punto di approdo dell'orchestra "Annoscia" dopo aver girato le vie del centro cittadino, partendo dal Palazzo delle Arti "Beltrani" alle ore 11:00.

La seconda edizione del Festival delle bande è stata inaugurata la scorsa settimana, con un grande seguito del pubblico, dimostrando il grande fermento culturale della città di Trani. L'iniziativa ha riscosso successo già nella sua prima edizione, lo scorso anno, e riscontra un successo sempre crescente, considerato il fascino di cui da sempre le bande godono nell'immaginario collettivo, l'antica tradizione di cui sono foriere e l'immediato senso di unità che un che un corteo in giro per le vie della città trasmette.