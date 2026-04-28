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Scuola e Lavoro

Le Sarriadi premiano giovani talenti della Baldassarre

Tutti ragazzi che col prof. Giusto avevano cominciato nella BaldasSound

Trani - martedì 28 aprile 2026 10.13
Si terranno il prossimo 23 maggio presso palazzo Beltrani, le premiazioni del XXI torneo musicale de "Le Sarriadi" un evento organizzato dall'associazione Domenico Sarro per valorizzare e gratificare giovani talenti nel campo della musica, nell'ambito del Sarromusica Children Festival 2026. Tra i ragazzi premiati figurano anche. alcuni studenti della scuola Baldassarre, preparati dal prof. Alessandro Giusto nei corsi musicali e cresciuti artisticamente nella BaldasSound Orchestra, una vera e propria "operazione" di cultura musicale che, insieme alla crescita dei talenti e l'organizzazione di eventi di livello elevato da parte della scuola Baldassarre, diretta dal dott. Marco Galiano, non avvengono nell'ambito di un indirizzo musicale organico ma vengono coordinati attraverso una cattedra di potenziamento di pianoforte di cui è titolare lo stesso prof. Giusto.

Ma ecco i ragazzi della Baldassarre che verranno premiati:

Andrea Iacca 2N: categoria solisti di Pianoforte 2^ media vincitore Primo Premio Assoluto con punti 99/100;

Ada Roselli 2C: categoria solisti di Pianoforte 2^ media vincitrice Primo Premio con punti 95/100;

Angela Pia Labianca 2D: categoria solisti strumenti a fiato FLAUTO, vincitrice Primo Premio Assoluto con punti 98/100

Andrea e Angela sono stati invitati ad esibirsi nella Serata di premiazione finale il 23 maggio presso Palazzo Beltrani.
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