Speciale
L’Orchestra nel palmo di una mano: Diego Trivellini incanta Trani con la sua Fisorchestra
La performance si svolgerà il 2 maggio presso il Polo Museale di Trani
Trani - martedì 28 aprile 2026 9.40 Sponsorizzato
È possibile racchiudere il respiro di 101 elementi, tra archi, fiati, legni, percussioni, pianoforte e chitarre elettriche in un unico strumento? La risposta, che parrebbe negarsi alla logica, trova forma e suono nelle mani di Diego Trivellini.
L'artista fabrianese è pronto a stupire il pubblico di Trani con la sua rivoluzionaria Fisorchestra elettronica, protagonista di un evento che promette di riscrivere i confini della performance musicale dal vivo. Il cuore pulsante di questa esperienza è la fisarmonica. Non un semplice strumento tradizionale, ma una creatura avveniristica progettata, realizzata e suonata interamente da Trivellini.
L'occasione per assistere a questa performance di rara suggestione è fissata per il 2 Maggio, presso il Polo Museale di Trani.
L'evento, organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, assume un valore particolare non solo artistico ma anche solidale: l'intero ricavato della serata, infatti, sarà devoluto in beneficenza all'UNICEF.
Durante la serata, il pubblico tranese sarà guidato in un viaggio musicale che spazia dai grandi capolavori della musica classica alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Particolare attenzione sarà dedicata al tributo a Ennio Morricone, un autore a cui Trivellini è legato da un profondo legame artistico, testimoniato anche dalla sua memorabile partecipazione allo spettacolo "C'era una volta Ennio".
Una serata all'insegna della genialità e della solidarietà, dove la tecnologia diventa veicolo di bellezza. L'appuntamento con la Fisorchestra di Diego Trivellini è per il 2 Maggio alle ore 20:30, al Polo Museale di Trani. Apertura porte ore 20:00.
Biglietto € 10,00 acquistabile online o al botteghino Polo Museale di Trani, Piazza Duomo 8/9.
DIEGO TRIVELLINI
Nato e cresciuto tra le eccellenze di Castelfidardo, la culla mondiale della fisarmonica, l'artista ha saputo fondere l'antica sapienza liutaria con l'innovazione elettronica più spinta.
Il risultato è un'orchestra completa che risponde al tocco di un unico esecutore. Come ama sottolineare lo stesso Trivellini: «Le musiche sono accompagnate solo con la mia fisarmonica e rigorosamente dal vivo». Senza basi pre-registrate, ogni vibrazione, ogni sfumatura dinamica è il frutto di un talento innato che trasforma la tecnologia in pura emozione.
L'evento gode del patrocinio di UNICEF ITALIA | Per ogni bambino.
Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it .
L'artista fabrianese è pronto a stupire il pubblico di Trani con la sua rivoluzionaria Fisorchestra elettronica, protagonista di un evento che promette di riscrivere i confini della performance musicale dal vivo. Il cuore pulsante di questa esperienza è la fisarmonica. Non un semplice strumento tradizionale, ma una creatura avveniristica progettata, realizzata e suonata interamente da Trivellini.
L'occasione per assistere a questa performance di rara suggestione è fissata per il 2 Maggio, presso il Polo Museale di Trani.
L'evento, organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, assume un valore particolare non solo artistico ma anche solidale: l'intero ricavato della serata, infatti, sarà devoluto in beneficenza all'UNICEF.
Durante la serata, il pubblico tranese sarà guidato in un viaggio musicale che spazia dai grandi capolavori della musica classica alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Particolare attenzione sarà dedicata al tributo a Ennio Morricone, un autore a cui Trivellini è legato da un profondo legame artistico, testimoniato anche dalla sua memorabile partecipazione allo spettacolo "C'era una volta Ennio".
Una serata all'insegna della genialità e della solidarietà, dove la tecnologia diventa veicolo di bellezza. L'appuntamento con la Fisorchestra di Diego Trivellini è per il 2 Maggio alle ore 20:30, al Polo Museale di Trani. Apertura porte ore 20:00.
Biglietto € 10,00 acquistabile online o al botteghino Polo Museale di Trani, Piazza Duomo 8/9.
DIEGO TRIVELLINI
Nato e cresciuto tra le eccellenze di Castelfidardo, la culla mondiale della fisarmonica, l'artista ha saputo fondere l'antica sapienza liutaria con l'innovazione elettronica più spinta.
Il risultato è un'orchestra completa che risponde al tocco di un unico esecutore. Come ama sottolineare lo stesso Trivellini: «Le musiche sono accompagnate solo con la mia fisarmonica e rigorosamente dal vivo». Senza basi pre-registrate, ogni vibrazione, ogni sfumatura dinamica è il frutto di un talento innato che trasforma la tecnologia in pura emozione.
L'evento gode del patrocinio di UNICEF ITALIA | Per ogni bambino.
Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it .
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