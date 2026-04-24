Al comitato del candidato sindaco Galiano l'incontro "“PNRR: dai cantieri alle opere. Il futuro della nostra città"

Si terrà domenica 26 aprile alle ore 19:00, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Marco Galiano, in via Mario Pagano 244, un incontro pubblico dedicato al tema:All'iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Marco Galiano e il vicesindaco Fabrizio Ferrante, candidato al Consiglio comunale.L'incontro sarà moderato da Mariella Ferreri, membro della Segreteria del circolo PD di Trani e Presidente della Commissione Cultura e Turismo dello stesso.L'obiettivo dell'incontro è approfondire il tema degli interventi finanziati dal PNRR, con particolare attenzione alla valutazione dei cantieri, alle opere in corso e all'evoluzione dei lavori pubblici in città.Sarà un'occasione di confronto aperto sui progetti che stanno interessando Trani e sulle prospettive future per lo sviluppo della città.Nel corso dell'incontro sarà possibile intervenire, porre domande e avanzare proposte ai candidati, in un momento di ascolto e dialogo diretto con la comunità