Speciale
Al comitato del candidato sindaco Galiano l'incontro "“PNRR: dai cantieri alle opere. Il futuro della nostra città"
Si svolgerà domenica 26 aprile alla presenza del vicesindaco Fabrizio Ferrante
Trani - venerdì 24 aprile 2026 10.02 Comunicato Stampa
Si terrà domenica 26 aprile alle ore 19:00, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Marco Galiano, in via Mario Pagano 244, un incontro pubblico dedicato al tema: "PNRR: dai cantieri alle opere. Il futuro della nostra città".
All'iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Marco Galiano e il vicesindaco Fabrizio Ferrante, candidato al Consiglio comunale.
L'incontro sarà moderato da Mariella Ferreri, membro della Segreteria del circolo PD di Trani e Presidente della Commissione Cultura e Turismo dello stesso.
L'obiettivo dell'incontro è approfondire il tema degli interventi finanziati dal PNRR, con particolare attenzione alla valutazione dei cantieri, alle opere in corso e all'evoluzione dei lavori pubblici in città.
Sarà un'occasione di confronto aperto sui progetti che stanno interessando Trani e sulle prospettive future per lo sviluppo della città.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Nel corso dell'incontro sarà possibile intervenire, porre domande e avanzare proposte ai candidati, in un momento di ascolto e dialogo diretto con la comunità
All'iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Marco Galiano e il vicesindaco Fabrizio Ferrante, candidato al Consiglio comunale.
L'incontro sarà moderato da Mariella Ferreri, membro della Segreteria del circolo PD di Trani e Presidente della Commissione Cultura e Turismo dello stesso.
L'obiettivo dell'incontro è approfondire il tema degli interventi finanziati dal PNRR, con particolare attenzione alla valutazione dei cantieri, alle opere in corso e all'evoluzione dei lavori pubblici in città.
Sarà un'occasione di confronto aperto sui progetti che stanno interessando Trani e sulle prospettive future per lo sviluppo della città.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Nel corso dell'incontro sarà possibile intervenire, porre domande e avanzare proposte ai candidati, in un momento di ascolto e dialogo diretto con la comunità
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