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Paper week in Puglia: a Trani l'iniziativa "Alla scoperta della carta"

Si svolgerà il 16 aprile

Trani - domenica 12 aprile 2026 Comunicato Stampa
Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

In Puglia sono in programma iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali - che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per trasformare carta e cartone in cartapesta e creare maschere carnevalesche o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto fino ad arrivare alla creazione di un diorama marino in carta e cartone ondulato.

A Trani "Alla scoperta della carta" si svolgerà il 16 aprile: Iniziativa di sensibilizzazione ambientale dedicata alla conoscenza del ciclo della carta e del suo riciclo. L'attività si svolgerà presso il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri. Il percorso guiderà i partecipanti alla scoperta della corretta raccolta differenziata di carta e cartone e del valore della filiera del riciclo, illustrando le fasi che permettono di trasformare i rifiuti in nuova materia prima.
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