“Mies e Kahn a confronto”: giovedì 21 maggio convegno a Trani su due “giganti” dell’architettura

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la Commissione Cultura e Pari Opportunità, organizza giovedì 21 maggio un convegno dedicato a due "giganti" dell'architettura del Novecento: Ludwig Mies van der Rohe e Louis Kahn. L'evento, dal titolo «Mies e Kahn — due maestri del moderno e del classico», si terrà dalle 16 alle 19.30 presso Palazzo Covelli, in via Ognissanti 123 a Trani, e rientra nell'ambito della formazione professionale.I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell'arch. Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT, e con la presentazione della serie dedicata ai maestri dell'architettura a cura dell'arch. Francesca Onesti, presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine stesso.Alle 16.30 è prevista l'introduzione dei professori arch. Loredana Ficarelli e arch. Matteo Ieva del Dipartimento ArCoD del Politecnico di Bari, cui seguiranno le lectio magistralis affidate al prof. arch. Renato Capozzi e alla prof.ssa arch. Federica Visconti, entrambi del Dipartimento DIARC dell'Università di Napoli «Federico II». Alle 18.30 spazio alla tavola rotonda e al dibattito, con chiusura dei lavori alle 19.30. L'evento assegna quattro crediti formativi per gli architetti