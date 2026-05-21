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Eventi e cultura

“Mies e Kahn a confronto”: giovedì 21 maggio convegno a Trani su due “giganti” dell’architettura

L'Ordine degli Architetti BAT porta a Palazzo Covelli due lectio magistralis con docenti universitari

Trani - giovedì 21 maggio 2026 06.45
L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la Commissione Cultura e Pari Opportunità, organizza giovedì 21 maggio un convegno dedicato a due "giganti" dell'architettura del Novecento: Ludwig Mies van der Rohe e Louis Kahn. L'evento, dal titolo «Mies e Kahn — due maestri del moderno e del classico», si terrà dalle 16 alle 19.30 presso Palazzo Covelli, in via Ognissanti 123 a Trani, e rientra nell'ambito della formazione professionale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell'arch. Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT, e con la presentazione della serie dedicata ai maestri dell'architettura a cura dell'arch. Francesca Onesti, presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine stesso.

Alle 16.30 è prevista l'introduzione dei professori arch. Loredana Ficarelli e arch. Matteo Ieva del Dipartimento ArCoD del Politecnico di Bari, cui seguiranno le lectio magistralis affidate al prof. arch. Renato Capozzi e alla prof.ssa arch. Federica Visconti, entrambi del Dipartimento DIARC dell'Università di Napoli «Federico II». Alle 18.30 spazio alla tavola rotonda e al dibattito, con chiusura dei lavori alle 19.30. L'evento assegna quattro crediti formativi per gli architetti
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