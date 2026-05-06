Gli scout dell'Agesci Trani 1 portano in scena “Il ritorno dei Promessi Sposi”

Un grande classico della letteratura italiana rivisitato con l'ironia e l'energia tipica della gioventù: i reparti "Brownsea" e "Venus" del gruppo scout Agesci Trani 1 sono pronti a debuttare con la loro nuova impresa di reparto, intitolata "Il ritorno dei Promessi Sposi".L'appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, alle ore 20:00, presso la Parrocchia dello Spirito Santo a Trani. L'ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.Un ponte tra generazioni: Il titolo dello spettacolo non è casuale: si tratta di un affettuoso riarrangiamento e omaggio a un'opera teatrale messa in scena nel 2007 presso la Parrocchia degli Angeli Custodi dal reparto "Mafeking" del Gruppo Scout Agesci Trani 2. Oggi, a distanza di anni, gli esploratori e guide del Trani 1 raccolgono quel testimone, trasformando il romanzo manzoniano in un intreccio sarcastico, delicato e potente al tempo stesso.Oltre il teatro il valore dell'"Impresa": l'impresa, strumento cardine della metodologia di branca E/G e di azione concreta per lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, mira a coadiuvare responsabilità e intraprendenza tra pensiero, progettazione e azione. Esploratori e guide (E/G, ragazzi d'età compresa tra gli 11 e i 16 anni) sono chiamati a passare dal pensiero all'azione attraverso fasi rigorose: ideazione, lancio, progettazione, realizzazione, verifica e fiesta."L'impresa è il modo in cui i ragazzi allenano la responsabilità," spiegano i capi scout. "Non si insegna con i discorsi, ma con le occasioni. Questi ragazzi vedono il mondo e sentono il bisogno di cambiarlo, di creare qualcosa che non c'è. L'Impresa è la palestra dove imparano a non arrendersi di fronte al primo ostacolo e a concretizzare i propri sogni."Un invito alla città: in un'epoca che spesso spinge alla rassegnazione, il messaggio del Trani 1 è chiaro: ci vuole coraggio ad avere coraggio! Il coraggio di sognare e di lavorare insieme per lasciare il mondo "un po' migliore di come lo abbiamo trovato", secondo il celebre mandato di Robert Baden-Powell.L'invito è esteso a tutti i cittadini, curiosi e appassionati di teatro, per sostenere l'intraprendenza di questi giovani cittadini attivi