Giacomo Marinaro
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Viale De Gemmis e Piazza Marinai d’Italia, la visione di Marinaro: “Non è fantascienza, ma volontà di farlo”

"Ci hanno abituato alla mediocrità, ma noi abbiamo detto no. Trani merita solamente il meglio, e noi siamo ‘Pronti’ per realizzare ciò.”

Trani - martedì 5 maggio 2026 11.45 Comunicato Stampa
Giacomo Marinaro, candidato sindaco di Trani, ha presentato - e continuerà a farlo nei prossimi giorni - la sua visione per il futuro della nostra città, partendo da due aree simboliche e strategiche: Viale De Gemmis e Piazza Marinai d'Italia.

L'obiettivo è quello di una riqualificazione completa ed organica degli spazi urbani, capace di restituire decoro, sicurezza e funzionalità, ma anche una nuova ed una maggiore vivibilità per la quotidianità dei cittadini. Un intervento che mira ad annullare l'attuale stato di degrado delle due aree sopracitate, per successivamente coniugare fruibilità, estetica, mobilità e sostenibilità, punti cardine del programma elettorale di Marinaro.

Sul progetto, pubblicato pochi giorni fa sui canali social del candidato sindaco, si è già sviluppato un ampio dibattito pubblico, accompagnato da prese di posizioni anche contrastanti. Tuttavia, al di là delle opinioni, è importante sottolineare come l'intervento proposto da Marinaro non sia solamente un'ipotesi astratta o una promessa elettorale, ma poggi anzi su basi concrete.

Esiste infatti già una deliberazione della Giunta Comunale, la N°11 del 12/02/2025, che ne attesta formalmente l'esistenza e la realizzabilità di esso. Un elemento, non banale, che conferma come il progetto sia reale e già inserito in una traiettoria istituzionale ben precisa.

"Quando si parla di futurismo sorrido - dichiara Marinaro -. Noi abbiamo scelto uno slogan semplice, rapido. Se dovessi essere eletto, noi saremo 'Pronti' per amministrare. Avremo le idee chiare, sapremo dove e come intervenire. Vi spiego."

"Abbiamo preso strade diverse dall'attuale Amministrazione poiché mancava il dialogo, il confronto per i progetti futuri. Avanzavamo proposte, ma nessuno ci ascoltava. Ebbene, su Viale De Gemmis è esistente una deliberazione di Giunta dal febbraio dello scorso anno, con la quale è stato votato il nostro progetto. Non è fantascienza, ma volontà di farlo."

"Non servono milioni di euro, tutt'altro. La verità è una soltanto: ci hanno abituato alla mediocrità, ma noi abbiamo detto no. Trani merita solamente il meglio, e noi siamo 'Pronti' per realizzare ciò."
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