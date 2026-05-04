Ines Fabbretti
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Trani, lavoro e futuro: Ines Fabbretti incontra i cittadini con Galiano e Ferrante

Appuntamento previsto mercoledì 6 maggio

Trani - lunedì 4 maggio 2026 12.54 Comunicato Stampa
Mercoledì 6 maggio, alle ore 19:30, presso il comitato elettorale in Piazza della Repubblica, si terrà l'incontro pubblico di presentazione della candidatura di Ines Fabbretti. All'iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Marco Galiano e il vicesindaco Fabrizio Ferrante.

Ines Fabbretti è da sempre impegnata nella politica e nel sociale. Inoltre vanta già un'ampia esperienza nella politica attiva nel ruolo di consigliere e assessore in precedenti amministrazioni.

Pur non ricoprendo incarichi istituzionali, ha continuato il proprio impegno politico a tutela e salvaguardia dei diritti, affiancando a questo una costante attività di volontariato al servizio della comunità.

"Quando prendo un impegno lo faccio con serietà e costanza – afferma Fabbretti –. oggi torno con la stessa responsabilità e con la volontà di dare un contributo concreto alla città."

Sindacalista impegnata nel sociale, Fabbretti ha sempre lavorato a tutela dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e delle persone più fragili. Da questo percorso nasce anche il sodalizio con Fabrizio Ferrante, fondato su un valore condiviso: l'inclusione, principio che guida l'impegno di entrambi nella vita pubblica.

L'incontro sarà un momento di confronto e condivisione, con particolare attenzione ai temi del lavoro e alle prospettive future della città in chiave occupazionale.

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza.

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