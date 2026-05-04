Incidente ieri sera sulla SS16 a Trani, due auto coinvolte e traffico paralizzato

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla SS16, all'altezza dello svincolo Trani Centro, in direzione nord. Due le auto coinvolte nell'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale, e gli agenti della Polizia, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.Il sinistro ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con circa 2 chilometri di coda registrati lungo il tratto interessato. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore.