16bis a Trani Sud
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Attualità

Incidente sulla 16bis a Trani Sud: auto contro il guard rail, traffico in tilt

llesi gli occupanti, ma lunghe code e uscita obbligatoria in direzione Foggia

Trani - venerdì 17 aprile 2026 8.46
Disagi questa mattina sulla statale 16bis, in direzione Foggia, all'altezza dell'uscita Trani Sud, dove un'auto ha perso il controllo finendo contro il guard rail. Immediato l'intervento dei soccorsi: fortunatamente non si registrano feriti.
L'incidente ha però provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico paralizzato per circa due ore e uscita obbligatoria a Trani Sud per i veicoli provenienti da Bari. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i mezzi dell'ANAS per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata.
La circolazione sta tornando lentamente alla normalità, ma si segnalano ancora rallentamenti e congestioni anche sulla viabilità urbana, in particolare su via Falcone Borsellino in direzione centro.
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