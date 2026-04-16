Tiziana Tolomeo
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Una Trani a misura di bambino: Tiziana Tolomeo candidata a sostegno di Angelo Guarriello

Tra impegno professionale e familiare, la candidata al Consiglio comunale porta in lista i valori della tutela della famiglia e del sostegno all’economia locale

Trani - giovedì 16 aprile 2026 13.39 Comunicato Stampa
«Voglio contribuire a costruire una Trani più sicura, vivibile e attenta alle famiglie. Una città in cui i bambini possano giocare nei parchi senza paura, dove i giovani abbiano opportunità concrete per crescere e realizzarsi, e dove ogni cittadino possa sentirsi parte della comunità». Con queste parole, Tiziana Tolomeo, dipendente della Asl Foggia e laureata in Economia, annuncia la sua candidatura al Consiglio comunale nella lista "Angelo Guarriello Sindaco", a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Trani, Angelo Guarriello.

Mamma e funzionaria amministrativa, Tolomeo racconta di conciliare quotidianamente impegni familiari e professionali, sempre guidata dai valori di responsabilità, dedizione e impegno civico. «Ho ritrovato questi stessi valori nel progetto politico di Angelo Guarriello - spiega - per questo ho deciso di mettermi a disposizione della città con la piena consapevolezza della responsabilità del ruolo istituzionale».

Il suo impegno è rivolto alla tutela della famiglia sotto ogni aspetto: economico, sociale e culturale e alla costruzione di una città inclusiva, capace di garantire pari opportunità e di non lasciare indietro nessuno. Con un'esperienza politica consolidata nella vita cittadina di Trani, Tolomeo immagina una città «a misura di bambino, sicura, con spazi verdi e ricreativi», una città che accompagni i giovani nella loro crescita personale e professionale attraverso progetti concreti e iniziative culturali, e che sappia garantire «un'assistenza sanitaria seria e concreta», insieme a politiche efficaci per sostenere lo sviluppo economico locale.

«Oggi Trani ha una grande opportunità» aggiunge, certa che Angelo Guarriello saprà affrontare ogni sfida amministrativa «con responsabilità e determinazione», mettendoci sempre il cuore. Per lei, la politica è «un mezzo per costruire realtà a supporto delle famiglie e progetti per i giovani», ma anche per sostenere imprenditori e commercianti locali che continuano a investire sul territorio, fiduciosi che una politica seria sia ancora possibile.
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