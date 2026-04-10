Trani, nuovo regolamento per l’allestimento dei dehors. Marinaro: «Un traguardo concreto»

Il, tenutosi mercoledì 8 aprile, ha, uno strumento atteso da tempo che consentirà di coniugare le esigenze delle attività commerciali con il rispetto del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici.Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro lungo, partecipato e condiviso, che ha visto il coinvolgimento attivo delle categorie professionali di Asl, Sopraintendenza e degli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, oltre che degli uffici comunali competenti in particolare modo Suap e Polizia Municipale, al lavoro da tempo per garantirne l'efficienza.«Esprimo grande soddisfazione e fierezza per l'approvazione di questo regolamento – dichiara– perché rappresenta un traguardo concreto costruito con impegno e responsabilità. Un percorso intrapreso nel 2017 con il primo regolamento che nel tempo andava assolutamente migliorato e così è stato. Personalmente ho partecipato a commissioni di affari istituzionali che hanno racchiuso il grande lavoro delle altre commissioni consiliare. Un lavoro intenso, che testimonia la volontà di arrivare ad una sintesi equilibrata e funzionale per Trani».«Abbiamo voluto costruire uno strumento condiviso – prosegue Marinaro – capace di dare certezze agli operatori e assicurare ordine, qualità estetica e rispetto degli spazi pubblici. È un segnale importante per la città, che dimostra come il dialogo tra istituzioni, professionisti e categorie possa portare a risultati concreti».L'approvazione del regolamento rappresenta dunque un punto di partenza per una nuova fase di crescita e organizzazione degli spazi urbani, in cui sviluppo economico e tutela del territorio procedono nella stessa direzione.