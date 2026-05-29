Trani guarda all’Europa: l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” celebra le certificazioni Cambridge

Ci sono istituzioni scolastiche che seguono i programmi e istituzioni che tracciano la rotta. L'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani appartiene indiscutibilmente alla seconda categoria. La sera del 27 maggio, nella prestigiosa cornice del Gota affacciato sul mare, non si è consumata una semplice consegna di diplomi, ma si è celebrato il trionfo di una visione didattica pionieristica, capace di elevare la lingua straniera a pilastro fondamentale per la valorizzazione del talento dei propri alunni.La doppia cerimonia di consegna delle pergamene Cambridge 2026, realizzata in sinergia con ALI Academia, ha dimostrato dati alla mano come la "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" sia oggi un modello insuperabile nel panorama educativo, in grado di traghettare i propri studenti verso vette di eccellenza internazionale.Ciò che rende unico l'approccio dell'istituto è la capacità di prendere per mano gli alunni fin da piccolissimi e trasformarli, anno dopo anno, in veri e propri bilingui. Il percorso strutturato dalla scuola non ha eguali:L'Iniezione di Fiducia nei Più Piccoli (18:00 - 19:00): La prima parte della serata ha visto protagonisti i gruppi Young Learners. Qui si compie la vera magia della scuola: trasformare il primo contatto con l'inglese in un'esperienza d'amore, accendendo nei bambini una curiosità e una sicurezza nelle proprie capacità che si porteranno dietro per tutta la vita.La Scalata verso l'Eccellenza Internazionale (19:30 - 20:30): Nella seconda parte, l'istituto ha raccolto i frutti più maturi della sua semina. Gli studenti hanno sfilato ritirando certificazioni che superano di gran lunga gli standard scolastici tradizionali, arrivando a coprire l'intera gamma delle competenze: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, fino all'incredibile traguardo del C1 Advanced.Ogni pergamena consegnata è il simbolo di un'istituzione che non si accontenta della sufficienza, ma che proietta i propri ragazzi verso concrete, reali e straordinarie opportunità globali.Il successo nelle certificazioni linguistiche non è un traguardo isolato, ma il riflesso di un ecosistema scolastico costantemente connesso con l'Europa. La "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", infatti, vanta una radicata e gloriosa tradizione di mobilità Erasmus.Grazie a progetti transnazionali che hanno caratterizzato gli scorsi anni scolastici e che hanno vissuto un'intensificazione straordinaria nel corso di quest'anno, l'istituto ha permesso a numerosi alunni e docenti di viaggiare, confrontarsi e formarsi in contesti europei. Queste esperienze di scambio culturale e linguistico non sono semplici viaggi, ma vere e proprie immersioni di vita che abbattono le barriere e aprono le menti. E il futuro è già tracciato: anche per il prossimo anno scolastico sono già programmate nuove e stimolanti mobilità, a conferma di un trend di internazionalizzazione che non conosce soste.Per rispondere a questa crescente vocazione internazionale e istituzionalizzare un modello vincente, l'istituto si appresta a compiere un ulteriore, storico passo in avanti a partire dal prossimo anno scolastico. Nascerà ufficialmente la Sezione Cambridge, una curvatura didattica d'eccellenza che vedrà la nascita di:Nuove sezioni dedicate nella Scuola Primaria, per attivare il bilinguismo fin dall'infanzia.Due intere sezioni dedicate nella Scuola Secondaria di Primo Grado, garantendo continuità e un'immersione linguistica e disciplinare senza precedenti sul territorio.A confermare il ruolo centrale dell'istituto sono state le parole della direttrice di ALI Academia, Angelica Miguens Azuaga, che ha espresso profonda commozione per lo straordinario cammino di crescita e consapevolezza linguistica compiuto dai ragazzi, guidati passo dopo passo da una scuola che sa fare la differenza.Il vero manifesto ideologico di questo successo è racchiuso nelle parole del Dirigente Scolastico, il Prof. Giovanni Cassanelli, mente e motore di questa rivoluzione educativa:"La nostra scuola ha un obiettivo chiaro: rafforzare una visione internazionale che non teme confronti. Valorizzare i nostri alunni significa dare loro gli strumenti per competere e cooperare su scala globale. Per questo spingiamo l'acceleratore sull'insegnamento in lingua inglese anche nelle discipline non linguistiche. La nostra è una pedagogia moderna, coraggiosa e totalmente aperta al mondo."Una visione così grandiosa ha bisogno di gambe forti e cuori pulsanti per camminare. Il segreto del successo della "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" risiede anche nella straordinaria dedizione delle sue docenti referenti: la Prof.ssa Marta Cuocci e la Prof.ssa Antonella Di Bisceglie. Con una passione che va ben oltre il dovere professionale, le due professoresse hanno supportato, motivato e accompagnato gli studenti lungo un percorso impegnativo, conducendoli fino al traguardo finale senza mai lasciare indietro nessuno.Con questa serata memorabile, l'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" non ha solo celebrato i suoi studenti, ma ha ribadito la sua promessa solenne al territorio: essere la chiave d'accesso per il futuro dei giovani, dimostrando che i leader di domani si formano qui, oggi