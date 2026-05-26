Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche fa tappa a Trani

Il 28 maggio il Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) farà tappa a Trani con un'iniziativa dedicata ai temi della scuola, della cura e della comunità. L'appuntamento, inserito nella V edizione del Giro promosso dalla Fondazione Maruzza, si svolgerà presso il Liceo Scientifico "V. Vecchi" e vedrà la partecipazione di medici, psicologi, infermieri, rappresentanti delle istituzioni, volontari, studenti e testimoni del territorio.Tema centrale dell'incontro sarà "La Comunità Curante", intesa come modello capace di integrare competenze cliniche, responsabilità sociale e partecipazione condivisa, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie con bisogni complessi.La tappa è organizzata da APLETI ETS – Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e ai Tumori nell'Infanzia, in collaborazione con l'Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, diretta dal dott. Nicola Santoro.Programma dell'iniziativaDalle 8.30 alle 12.00, il Liceo Scientifico "V. Vecchi" ospiterà un momento di approfondimento e confronto sui temi della consapevolezza, della cura e della cittadinanza responsabile.Modera: Francesca Rodolfo – GiornalistaSaluti istituzionaliA. Tannoia, Dirigente ScolasticoA. Bottaro, Sindaco di TraniInterventi·Introduzione alle Cure Palliative Pediatriche: R. Koronica – Dirigente medico, Oncoematologia Pediatrica, Policlinico di Bari·Aspetti psicologici e ruolo dell'associazione: C. Rutigliano – Psicoterapeuta e psicologa palliativista; G. Natile – Direttrice APLETI ETS·Il ruolo del medico: P. Drago – CPT Trani; F. Simone – ANT; D. Maiorano – ASL BT·Il ruolo dell'infermiere: G. Mondelli – Infermiere palliativista·Accompagnamento spirituale: don Dino Cimadomo – Parroco della Parrocchia San Magno, Trani·Il ruolo della scuola: A. Tannoia – Dirigente scolastico, Liceo Scientifico "V. Vecchi"Testimonianze e contributi del territorioLa tappa di Trani accoglierà anche alcune testimonianze del territorio, volte a evidenziare come la cura possa svilupparsi attraverso relazioni, ascolto e partecipazione condivisa. In questo contesto, assume particolare rilievo la testimonianza legata a Saverio Lomolino e alla voce di sua madre, sig.ra Valentina Oreste, quale richiamo al valore della vicinanza, dell'ascolto e della collaborazione tra famiglia, scuola e percorsi di cura.·T. Lacalamita, caporedattore di TraniViva: "L'Algoritmo del Cuore: se il Web si fa Comunità". Un racconto di come la rete possa trasformarsi in sostegno reale, generando connessioni che diventano cura.·B. Brullo, Associazione di clown therapy "Il Treno del Sorriso": l'esperienza del sorriso come strumento terapeutico e ponte relazionale con bambini e famiglie.·Video realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico "V. Vecchi" – Trani: uno sguardo giovane e autentico sul significato di comunità, fragilità e responsabilità condivisa.Il Giro d'Italia delle Cure Palliative PediatricheCon oltre 45.000 partecipanti, 166 eventi e più di 220 associazioni coinvolte nelle precedenti edizioni, il GCPP rappresenta un'importante iniziativa nazionale di sensibilizzazione e promozione della cultura della cura.L'edizione 2026 introduce due novità:"Giro di Parole", il gioco che fa conoscere le cure palliative pediatriche attraverso il linguaggio;"La Gioia", il gusto gelato creato da Gelateria Badiani per sostenere il Giro.L'importanza delle Cure Palliative PediatricheSecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 22 milioni di bambini nel mondo potrebbero beneficiare delle Cure Palliative Pediatriche, intese come un'assistenza globale rivolta al bambino e alla sua famiglia sotto il profilo fisico, psicologico, emotivo e spirituale