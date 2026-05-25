Vita di città Aggiornamenti in Diretta
Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su TraniViva
Aggiornamenti in tempo reale
Trani - lunedì 25 maggio 2026 15.00
La maratona elettorale su TraniViva è iniziata: risultati in tempo reale dai seggi per le elezioni amministrative 2026. Iniziamo la strada che ci porterà a conoscere il nome del futuro sindaco di Trani e la composizione del nuovo consiglio comunale cittadino.
Tutti i risultati, le news, gli aggiornamenti, le interviste nello speciale a cura della redazione, sul sito di TraniViva e sui nostri social.
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Ore 15.14
Pubblicato il dato definitivo dell'affluenza a Trani. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,18% degli elettori tranesi (alle Comunali del 2020 votò il 68,31%).
Ore 15.00
Si sono ufficialmente chiuse le urne. A breve sarà divulgato il dato dell'affluenza definitiva.
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Ore 15.14
Pubblicato il dato definitivo dell'affluenza a Trani. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,18% degli elettori tranesi (alle Comunali del 2020 votò il 68,31%).
Ore 15.00
Si sono ufficialmente chiuse le urne. A breve sarà divulgato il dato dell'affluenza definitiva.