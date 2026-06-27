Il Segretario cittadino del Partito Democratico di Trani, Avv. Antonio Giannetti, augura buon lavoro ai Consiglieri comunali proclamati eletti

Pubblichiamo la nota stampa dell'È il momento in cui la competizione elettorale lascia spazio al lavoro nelle istituzioni, alla responsabilità e all'impegno quotidiano nell'interesse esclusivo della comunità. Al termine di una tornata elettorale che ha visto ilaffermarsi come primo partito della città con 4.249 voti di lista, distanziando di 513 voti (pari a circa il 13%) la seconda forza politica – Fratelli d'Italia con 3736 voti di lista - il sentimento prevalente non può essere soltanto quello della soddisfazione, bensì quello della consapevolezza della grande responsabilità che gli elettori hanno affidato al nostro partito e al gruppo consiliare che lo rappresenterà in Consiglio comunale.Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai Consiglieri comunali del Partito Democratico. Ciascuno di loro sarà chiamato a svolgere un ruolo importante, con serietà, competenza e spirito di servizio, e sono sicuro che ognuno - all'interno del Consiglio Comunale - interpreterà il mandato elettorale ricevuto con equilibrio, ascolto e senso delle istituzioni. Lo stesso augurio desidero estenderlo a tutti i Consiglieri eletti nelle liste della coalizione di centrosinistra che sosterrà l'azione amministrativa del Sindaco Galiano. La fiducia ricevuta dai cittadini rappresenta un patrimonio da onorare ogni giorno con decisioni ponderate, presenza sul territorio e capacità di affrontare le sfide che attendono la nostra città. Rivolgo, infine, un augurio di buon lavoro anche ai Consiglieri comunali di minoranza; il confronto tra posizioni diverse costituisce un elemento essenziale della vita democratica e sono certo che, nel rispetto dei reciproci ruoli, non mancherà un contributo costruttivo al dibattito consiliare ogniqualvolta saranno in gioco gli interessi della città.Il Partito Democratico sarà pienamente consapevole del ruolo che i cittadini gli hanno attribuito. Essere il primo partito di Trani non rappresenta un punto di arrivo né un motivo di appagamento, ma un impegno ancora più forte verso la città; saremo una forza politica capace di sostenere con lealtà l'azione amministrativa, di promuovere il confronto all'interno della maggioranza e di mantenere sempre vivo il dialogo con i cittadini, perché il consenso ricevuto si traduca in risultati concreti e in una buona amministrazione.Alla nuova Amministrazione comunale, al Sindaco Galiano, all'intero Consiglio comunale e a tutti coloro che saranno chiamati a ricoprire incarichi istituzionali va il mio più sincero augurio di buon lavoro.Trani merita una stagione amministrativa all'altezza delle aspettative dei suoi cittadini.