Il paradosso del M5S a Trani: superano la soglia ma restano fuori dal Consiglio. Branà rilancia: "Ci siamo e vigileremo"

"Abbiamo atteso che tutto fosse formalizzato ed ufficializzato. Dopo undici anni di opposizione attiva e propositiva, il Movimento 5 Stelle non è in Consiglio Comunale. Pur avendo superato la soglia del 3%, (missione difficile per una lista di 26 candidati contro una platea di coalizioni da 4 - 5 liste) per dei calcoli matematici che la legge elettorale impone, non ce l'abbiamo fatta. Questo non significa che scompariremo, come tanti si auguravano. Sì, malgrado le varie cattiverie dette e scritte, i vari commenti di dimissioni, di commissariamento, il Gruppo Territoriale del M5S di Trani, continuerà ad essere operativo, vigilare e a fare gli interessi dei cittadini. Saremo puntualmente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 presso la nostra sede in Via Amedeo 258. Ci stiamo organizzando, abbiamo tanta voglia di lavorare per la nostra Città, come abbiamo sempre fatto. In attesa della composizione della nuova Giunta comunale e della presentazione del programma amministrativo, rivolgiamo a tutti i componenti, maggioranza ed opposizione, i nostri migliori auguri di buon lavoro. Noi ci saremo. Sempre. Per Trani, per i cittadini e per il bene della nostra comunità."

Il quadro politico uscito dalle ultime amministrative tranesi si completa con un verdetto che lascia l'amaro in bocca al Movimento 5 Stelle. Dopo una campagna elettorale tesa, incentrata sui temi caldi della coerenza e del contrasto al trasformismo politico, il gruppo guidato da Vito Branà si trova a fare i conti con l'esito più amaro dei calcoli matematici della legge elettorale.Pur avendo superato la barriera del 3% — un traguardo tutt'altro che scontato per una lista unica costretta a confrontarsi con corazzate coalizionali ben più ampie — i pentastellati non faranno parte del prossimo Consiglio Comunale. Si interrompe così una striscia storica di undici anni di presenza attiva e ispettiva tra i banchi dell'opposizione.L'esclusione dall'assise non sembra tuttavia coincidere con la fine del progetto politico del Movimento a Trani. Rigettando le voci di corridoio che parlavano di dimissioni in blocco o di imminenti commissariamenti, il coordinamento territoriale ha rotto il silenzio con una nota ufficiale. Un messaggio chiaro e privo di vittimismo, rivolto sia alla nuova amministrazione guidata dal prof. Marco Galiano sia alla cittadinanza, per ribadire che l'attività di controllo e ascolto proseguirà regolarmente al di fuori del Palazzo.Di seguito, riportiamo integralmente il testo pubblicato dal Movimento 5 Stelle di Trani: