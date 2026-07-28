Infiltrazioni d'acqua nel parcheggio di piazza XX Settembre: il Movimento 5 Stelle presenta una segnalazione urgente al Comune
La referente Caterina di Cugno scrive al Sindaco dopo il maltempo del 23 luglio: «Necessario un sopralluogo tecnico per verificare la sicurezza della struttura e le responsabilità dell'impresa»
- Di seguito il testo integrale del post social e della nota formale firmata dalla Referente Territoriale, Caterina di Cugno:
In data odierna abbiamo protocollato tramite PEC la seguente segnalazione: Alla c.a. del Sindaco del Comune di Trani dott. Marco Galiano - Alla c.a. dell'Ufficio per i Lavori Pubblici - Alla c.a. dell'Ufficio della Polizia Urbana
Oggetto: Segnalazione persistenza fenomeni infiltrativi presso il parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre e contestuale richiesta di sopralluogo tecnico urgente.
La sottoscritta Caterina di Cugno, in qualità di Referente Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani, sono a rappresentare quanto segue. PREMESSO CHE In data 29 giugno 2026 la scrivente provvedeva a segnalare tempestivamente la presenza di fenomeni infiltrativi all'interno del nuovo parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre, corredando la nota di un idoneo repertorio fotografico; A seguito degli eventi meteorici verificatisi in data 23 luglio 2026, le suddette criticità si sono nuovamente manifestate, come attestato dalla documentazione fotografica che si allega alla presente; CONSIDERATO CHE La persistenza di tali infiltrazioni d'acqua rappresenta un potenziale fattore di rischio per l'incolumità e la sicurezza degli utenti del parcheggio sotterraneo; Risulta indifferibile accertare la natura, l'origine e l'estensione dei vizi rilevati, anche al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all'impresa esecutrice dei lavori e attivare le relative garanzie di legge; CHIEDE Agli Enti ed Uffici in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di voler disporre con sollecitudine e urgenza un apposito sopralluogo tecnico-verificativo presso la struttura di Piazza XX Settembre, volto ad individuare le cause e le sorgenti dei richiamati fenomeni infiltrativi e a determinare gli interventi manutentivi o ripristinatori necessari. Si fa presente che il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, nell'interesse della tutela del bene pubblico e della sicurezza dei cittadini, fino alla completa e definitiva risoluzione delle criticità riscontrate - Caterina di Cugno - Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Trani»
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