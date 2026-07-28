Infiltrazioni d'acqua nel parcheggio di piazza XX Settembre: il Movimento 5 Stelle presenta una segnalazione urgente al Comune

Di seguito il testo integrale del post social e della nota formale firmata dalla Referente Territoriale, Caterina di Cugno:

In data odierna abbiamo protocollato tramite PEC la seguente segnalazione: Alla c.a. del Sindaco del Comune di Trani dott. Marco Galiano - Alla c.a. dell'Ufficio per i Lavori Pubblici - Alla c.a. dell'Ufficio della Polizia Urbana

Oggetto: Segnalazione persistenza fenomeni infiltrativi presso il parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre e contestuale richiesta di sopralluogo tecnico urgente.

Esiste un modo di fare politica che prescinde dalle poltrone, dai ruoli istituzionali e dalla presenza fisica nelle assise cittadine. È la politica del territorio, quella che si nutre di cittadinanza attiva, ascolto e controllo sociale. Il Movimento 5 Stelle di Trani ne offre in questi giorni una prova tangibile: pur non essendo riuscito a esprimere alcun rappresentante in Consiglio Comunale alle ultime elezioni amministrative, il gruppo non ha affatto smesso di svestire i panni di sentinella della comunità. Con costanza i pentastellati tranesi continuano a svolgere un prezioso e robusto compito politico e civico, dimostrando che l'impegno verso la città e la tutela dei beni comuni non hanno bisogno di uno scranno per farsi sentire. Ne è la prova l'ultima, dettagliata segnalazione ufficiale presentata agli uffici comunali per fare luce sui difetti strutturali di un'importante opera pubblica cittadina.

La sottoscritta Caterina di Cugno, in qualità di Referente Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani, sono a rappresentare quanto segue. PREMESSO CHE In data 29 giugno 2026 la scrivente provvedeva a segnalare tempestivamente la presenza di fenomeni infiltrativi all'interno del nuovo parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre, corredando la nota di un idoneo repertorio fotografico; A seguito degli eventi meteorici verificatisi in data 23 luglio 2026, le suddette criticità si sono nuovamente manifestate, come attestato dalla documentazione fotografica che si allega alla presente; CONSIDERATO CHE La persistenza di tali infiltrazioni d'acqua rappresenta un potenziale fattore di rischio per l'incolumità e la sicurezza degli utenti del parcheggio sotterraneo; Risulta indifferibile accertare la natura, l'origine e l'estensione dei vizi rilevati, anche al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all'impresa esecutrice dei lavori e attivare le relative garanzie di legge; CHIEDE Agli Enti ed Uffici in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di voler disporre con sollecitudine e urgenza un apposito sopralluogo tecnico-verificativo presso la struttura di Piazza XX Settembre, volto ad individuare le cause e le sorgenti dei richiamati fenomeni infiltrativi e a determinare gli interventi manutentivi o ripristinatori necessari. Si fa presente che il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, nell'interesse della tutela del bene pubblico e della sicurezza dei cittadini, fino alla completa e definitiva risoluzione delle criticità riscontrate - Caterina di Cugno - Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Trani»



tl@