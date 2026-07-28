Parcheggio Piazza XX Settembre - Trani
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Politica

Infiltrazioni d'acqua nel parcheggio di piazza XX Settembre: il Movimento 5 Stelle presenta una segnalazione urgente al Comune

La referente Caterina di Cugno scrive al Sindaco dopo il maltempo del 23 luglio: «Necessario un sopralluogo tecnico per verificare la sicurezza della struttura e le responsabilità dell'impresa»

Trani - martedì 28 luglio 2026 7.19
Esiste un modo di fare politica che prescinde dalle poltrone, dai ruoli istituzionali e dalla presenza fisica nelle assise cittadine. È la politica del territorio, quella che si nutre di cittadinanza attiva, ascolto e controllo sociale. Il Movimento 5 Stelle di Trani ne offre in questi giorni una prova tangibile: pur non essendo riuscito a esprimere alcun rappresentante in Consiglio Comunale alle ultime elezioni amministrative, il gruppo non ha affatto smesso di svestire i panni di sentinella della comunità. Con costanza i pentastellati tranesi continuano a svolgere un prezioso e robusto compito politico e civico, dimostrando che l'impegno verso la città e la tutela dei beni comuni non hanno bisogno di uno scranno per farsi sentire. Ne è la prova l'ultima, dettagliata segnalazione ufficiale presentata agli uffici comunali per fare luce sui difetti strutturali di un'importante opera pubblica cittadina.
  • Di seguito il testo integrale del post social e della nota formale firmata dalla Referente Territoriale, Caterina di Cugno:

In data odierna abbiamo protocollato tramite PEC la seguente segnalazione: Alla c.a. del Sindaco del Comune di Trani dott. Marco Galiano - Alla c.a. dell'Ufficio per i Lavori Pubblici - Alla c.a. dell'Ufficio della Polizia Urbana
Oggetto: Segnalazione persistenza fenomeni infiltrativi presso il parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre e contestuale richiesta di sopralluogo tecnico urgente.

La sottoscritta Caterina di Cugno, in qualità di Referente Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani, sono a rappresentare quanto segue. PREMESSO CHE In data 29 giugno 2026 la scrivente provvedeva a segnalare tempestivamente la presenza di fenomeni infiltrativi all'interno del nuovo parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre, corredando la nota di un idoneo repertorio fotografico; A seguito degli eventi meteorici verificatisi in data 23 luglio 2026, le suddette criticità si sono nuovamente manifestate, come attestato dalla documentazione fotografica che si allega alla presente; CONSIDERATO CHE La persistenza di tali infiltrazioni d'acqua rappresenta un potenziale fattore di rischio per l'incolumità e la sicurezza degli utenti del parcheggio sotterraneo; Risulta indifferibile accertare la natura, l'origine e l'estensione dei vizi rilevati, anche al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all'impresa esecutrice dei lavori e attivare le relative garanzie di legge; CHIEDE Agli Enti ed Uffici in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di voler disporre con sollecitudine e urgenza un apposito sopralluogo tecnico-verificativo presso la struttura di Piazza XX Settembre, volto ad individuare le cause e le sorgenti dei richiamati fenomeni infiltrativi e a determinare gli interventi manutentivi o ripristinatori necessari. Si fa presente che il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Trani continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, nell'interesse della tutela del bene pubblico e della sicurezza dei cittadini, fino alla completa e definitiva risoluzione delle criticità riscontrate - Caterina di Cugno - Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Trani»

tl@

  • Movimento 5 stelle
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