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Politica

Sicurezza stradale e salute pubblica: l'esposto di Gargiuolo (FdI) sulla vendita di ortofrutta a Trani

Il consigliere di Fratelli d'Italia segnala il blocco dei marciapiedi e l'esposizione della merce ai gas di scarico: «Subito verifiche su igiene e barriere architettoniche»

Trani - martedì 28 luglio 2026 Comunicato Stampa
A poche settimane dall'inaugurazione della sua nuova segreteria politica e in piena continuità con il suo ruolo di vigilanza sul territorio, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Roberto Gargiuolo, ha depositato questa mattina un esposto formale indirizzato al Sindaco Marco Galiano e agli uffici competenti del Comune di Trani. Di seguito viene riportato il testo integrale della comunicazione inviata a Palazzo di Città.

Il sottoscritto Roberto Gargiuolo, in qualità di Consigliere Comunale eletto nella lista di Fratelli d'Italia, nell'esercizio delle mie funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività amministrativa (rif. art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali), sottopongo all'attenzione delle Signorie Vostre una criticità che richiede un provvedimento immediato, chiedendo un intervento tempestivo e risolutivo, guidato da quello spirito di leale collaborazione istituzionale che deve sempre orientare il nostro operato per il bene esclusivo della comunità di Trani.
ESPONE E SEGNALA QUANTO SEGUE:
Quotidianamente attività di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli ivi presenti operano con modalità che creano forti criticità rispetto alle normative vigenti. In particolare, si segnala che:

  • 1. Profilo Igienico-Sanitario: La merce (frutta e verdura) viene esposta all'aperto, sulla pubblica via e/o sul marciapiede, priva di qualsiasi struttura protettiva (quali vetrine, teli o pellicole idonee), rimanendo così esposta direttamente ai gas di scarico degli autoveicoli in transito, alle polveri sottili e agli agenti atmosferici ed esterni. Tale condotta prefigura una violazione dell'art. 5, lett. b) della Legge n. 283/1962 per cattivo stato di conservazione degli alimenti.
  • 2. Profilo Viabilità e Sicurezza Stradale: La merce e le relative cassette occupano stabilmente il marciapiede, riducendone la larghezza e ostacolando gravemente il passaggio dei pedoni, in violazione dell'art. 20 del Codice della Strada.
  • 3. Sosta e Vendita da Veicolo: La vendita avviene altresì mediante l'utilizzo di un autoveicolo/camion costantemente parcheggiato in prossimità dell'incrocio a una distanza inferiore ai limiti di legge, occultando la visibilità stradale e creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.
  • 4. Abbattimento delle Barriere Architettoniche: Il posizionamento delle cassette sui marciapiedi contrasta nettamente con la Legge n. 13/1989, con il D.P.R. n. 503/1996 e con l'articolo 3.2 del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani. Dette norme prevedono che i percorsi pedonali debbano essere privi di ostacoli e garantire il passaggio sicuro, autonomo e agevole delle persone con disabilità o a mobilità ridotta (carrozzine, passeggini, anziani).

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alle Autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze istituzionali, di voler disporre tempestivi accertamenti e controlli nei confronti dei sopra menzionati punti di vendita/veicoli, al fine di verificare la regolarità delle autorizzazioni commerciali, dell'occupazione del suolo pubblico, nonché il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e tutela della salute pubblica e della sicurezza stradale, adottando i provvedimenti sanzionatori o di ripristino necessari. Roberto Gargiuolo - Consigliere Comunale, Capogruppo Fratelli d'Italia Trani.

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