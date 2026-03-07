Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio

Domenica 8 marzo, dalle 11.30 alle 13.00, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale saranno presenti con un gazebo informativo in Via San Giorgio, angolo Via Maria Pagano, per incontrare i cittadini e illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo.L'iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto con la cittadinanza per approfondire i contenuti della riforma e discutere dei principali temi che riguardano il funzionamento del sistema giudiziario italiano. Durante il gazebo saranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile dialogare con i rappresentanti del partito sui punti cardine della proposta di riforma.Al centro del dibattito vi è l'obiettivo di rafforzare la credibilità e l'indipendenza della magistratura, migliorando al tempo stesso la fiducia dei cittadini nelle istituzioni della giustizia. Tra gli aspetti principali della riforma vi è la distinzione più netta tra le funzioni del giudice e quelle del pubblico ministero, con la separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica. Un principio ritenuto fondamentale per rafforzare la percezione di imparzialità della giurisdizione e garantire che il giudice sia pienamente terzo rispetto alle parti del processo.La riforma, inoltre, ribadisce con forza il principio costituzionale secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. In questo quadro si inserisce la previsione di due Consigli Superiori distinti per le carriere giudicante e requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, con l'obiettivo di rendere più chiari i ruoli e più trasparente il funzionamento dell'ordine giudiziario.Un altro elemento spesso oggetto di discussione riguarda il rapporto tra magistratura e polizia giudiziaria. Anche su questo punto viene chiarito che la riforma non modifica l'articolo 109 della Costituzione, che stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, mantenendo dunque invariato il quadro delle garanzie previste dall'ordinamento.Il gazebo rappresenterà quindi un'occasione per affrontare con serenità e approfondimento un tema di grande rilevanza istituzionale, chiarendo dubbi e confrontandosi sui contenuti reali della riforma, al di là di semplificazioni o contrapposizioni ideologiche. L'appuntamento di domenica vuole essere soprattutto un momento di ascolto e dialogo con i cittadini, nella convinzione che le riforme della giustizia debbano essere comprese e valutate partendo dai testi e dagli effetti concreti che producono nel sistema. L'invito rivolto alla cittadinanza è quindi quello di partecipare al confronto e di informarsi sui contenuti della riforma in vista del referendum del 22 e 23 marzo, un passaggio importante per il futuro della giustizia italiana.