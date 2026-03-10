Tensostatico allagato
Tensostatico allagato
Politica

Tensostatico “Ferrante” chiuso al pubblico: Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione

Accesso consentito solo ad atleti e staff dopo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco: nuove criticità per lo sport indoor a Trani

Trani - martedì 10 marzo 2026 12.35 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d'Italia che denuncia il declino delle strutture sportive indoor e chiede chiarezza immediata.
  • Il comunicato: Tensostatico "Ferrante" chiuso al pubblico
La decisione di interdire l'accesso al pubblico al tensostatico "Ferrante" di Trani rappresenta l'ennesimo segnale della grave crisi che sta colpendo lo sport indoor nella nostra città. Con una comunicazione ufficiale inviata alle associazioni sportive, è stato stabilito che famiglie, tifosi e cittadini non potranno più assistere ad allenamenti e partite. L'accesso alla struttura è consentito esclusivamente ad atleti, staff tecnici, dirigenti accompagnatori nei limiti previsti dai regolamenti federali, ufficiali di gara, personale sanitario e addetti alla sicurezza. Un provvedimento entrato in vigore con effetto immediato e senza alcuna indicazione sui tempi di durata. Secondo quanto si apprende, la decisione sarebbe successiva ad un sopralluogo dei Vigili del Fuoco con relative prescrizioni. Tuttavia, nella comunicazione inviata alle società sportive non vengono chiarite le motivazioni precise del provvedimento né, soprattutto, vengono indicati tempi certi per il ripristino delle normali condizioni di accesso all'impianto. Questo lascia società sportive, atleti e famiglie in una situazione di forte incertezza organizzativa.
Ancora una volta a pagare il prezzo di questa situazione sono le realtà sportive del territorio, che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale sotto il profilo educativo, sociale e inclusivo. L'episodio del tensostatico non è purtroppo isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di criticità che riguarda le strutture sportive indoor della città. Il Palazzetto dello Sport è chiuso da mesi per lavori che si trascinano senza una prospettiva chiara di riapertura, mentre il tensostatico presenta da tempo problematiche strutturali e logistiche che rendono sempre più difficile lo svolgimento regolare delle attività sportive. Dopo undici anni di amministrazione di centrosinistra, il bilancio è sotto gli occhi di tutti: non solo non sono stati realizzati nuovi impianti sportivi indoor, ma anche le strutture esistenti sono state progressivamente lasciate deteriorare, fino ad arrivare alla situazione attuale che mette in seria difficoltà società, atleti e famiglie.
Lo sport rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita dei giovani, per l'inclusione sociale e per la vita della comunità. Proprio per questo non può essere trattato come un tema secondario o affrontato soltanto in termini emergenziali.
Per fare piena chiarezza su quanto accaduto, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione, a firma dei consiglieri comunali Emanuele Cozzoli e Raimondo Lima, al fine di approfondire le cause del provvedimento, conoscere le prescrizioni ricevute dagli enti competenti e verificare quali interventi l'amministrazione comunale intenda adottare per garantire il pieno e sicuro utilizzo della struttura. Allo stesso tempo, Fratelli d'Italia invita le società sportive della città a far sentire con fermezza la propria voce affinché il tema delle strutture sportive torni finalmente al centro dell'attenzione amministrativa e politica.
Le società sportive di Trani, gli atleti e le famiglie meritano rispetto, chiarezza e strutture adeguate. La città ha bisogno di una vera programmazione sullo sport, capace di restituire dignità e prospettiva a un settore che rappresenta un patrimonio educativo e sociale per tutta la comunità. Michele Scagliarini. Coordinatore Cittadino
  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio L'08 marzo incontro con i cittadini per illustrare le ragioni del “Sì” alla riforma in vista della consultazione del 22 e 23 marzo
Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità» Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità» Dai ritardi di via De Robertis al crollo sfiorato in Piazza Libertà: il consigliere di Fratelli d’Italia accusa la giunta di immobilismo
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune «Asilo Collodi nel limbo e silenzio sugli altri lavori: l’amministrazione faccia chiarezza»
Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Nota durissima: «Nessun miglioramento amministrativo, è un anticipo di campagna elettorale pagato con incarichi istituzionali»
Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Criticata l'uscita dell'ex primo cittadino: "Nessuno spirito costruttivo, solo polemica che non aiuta l'unità"
"Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza "Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza Rientra a Palazzo di Città Raimondo Lima dopo l'esclusione per un solo voto nel 2020: «Si riprende a lottare»
Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Dai numeri delle Regionali al lavoro della coalizione in vista delle Amministrative: l'analisi del coordinatore cittadino
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il neo-consigliere regionale di FDI sceglie la via del garbo istituzionale: «Avversari ma non nemici»
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
10 marzo 2026 Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello
10 marzo 2026 Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello
Mobilità sostenibile: Trani presente al corso promosso da ANCI Puglia e Università di Bari
10 marzo 2026 Mobilità sostenibile: Trani presente al corso promosso da ANCI Puglia e Università di Bari
Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
10 marzo 2026 Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
Maxi operazione dei Carabinieri: scoperti nell’Alta Murgia depositi di auto rubate smontate
10 marzo 2026 Maxi operazione dei Carabinieri: scoperti nell’Alta Murgia depositi di auto rubate smontate
La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1
10 marzo 2026 La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1
Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
10 marzo 2026 Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
10 marzo 2026 Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
“Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
10 marzo 2026 “Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
10 marzo 2026 L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.