Raimondo Lima
Raimondo Lima
Politica

Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità»

Dai ritardi di via De Robertis al crollo sfiorato in Piazza Libertà: il consigliere di Fratelli d’Italia accusa la giunta di immobilismo

Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 14.06
Un attacco frontale, quello lanciato via social da Raimondo Lima, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che mette nel mirino la gestione dei lavori pubblici e della sicurezza urbana. Al centro della polemica tre nodi importanti per la città: il restyling di Piazza Libertà, il consolidamento del muraglione della Villa Comunale e il cantiere infinito del sottopasso di via De Robertis. Secondo l'esponente dell'opposizione, il filo conduttore che unisce queste tre vicende sarebbe l'alibi del ritardo causato dai pareri della Soprintendenza. Una giustificazione che Lima respinge con forza: «Amministrare significa assumersi responsabilità e prendere decisioni. Non si può restare immobili in attesa di altri enti».

Il caso Piazza Libertà e la sicurezza . L'episodio della palma caduta in Piazza Libertà è, per Lima, l'emblema del rischio corso dalla cittadinanza: «Mentre si aspetta, accadono incidenti che solo per fortuna non hanno avuto conseguenze nefaste. Il pubblico interesse deve prevalere per salvaguardare l'incolumità dei tranesi». Il consigliere punta il dito anche sul fronte economico e sociale:
  • Via De Robertis: Definita un'arteria vitale che collega il centro al quartiere Stadio. «Gli esercenti stanno chiudendo le serrande – denuncia Lima – dovete muovervi, è una zona fondamentale per l'economia cittadina».
  • Muraglione della Villa: Un pezzo di storia che rischia di sparire. «Sta venendo giù, è una questione che denunciamo da anni e che appartiene al patrimonio storico della città».
L'appello: «Usate il silenzio-assenso» - Oltre all'aspetto politico, Lima solleva una questione tecnica legata al procedimento amministrativo, ricordando che la legge permette alla Pubblica Amministrazione di agire in deroga in caso di inerzia degli enti superiori, avvalendosi del cosiddetto silenzio-assenso.: «Dovete muovervi per salvaguardare l'interesse collettivo di una città che avete l'onore di amministrare da 11 anni», conclude il consigliere di Fratelli d'Italia, richiamando la giunta a un'azione immediata che superi i "tecnicismi" a favore dei risultati concreti.

  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune «Asilo Collodi nel limbo e silenzio sugli altri lavori: l’amministrazione faccia chiarezza»
Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Nota durissima: «Nessun miglioramento amministrativo, è un anticipo di campagna elettorale pagato con incarichi istituzionali»
Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Criticata l'uscita dell'ex primo cittadino: "Nessuno spirito costruttivo, solo polemica che non aiuta l'unità"
"Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza "Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza Rientra a Palazzo di Città Raimondo Lima dopo l'esclusione per un solo voto nel 2020: «Si riprende a lottare»
Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Dai numeri delle Regionali al lavoro della coalizione in vista delle Amministrative: l'analisi del coordinatore cittadino
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il neo-consigliere regionale di FDI sceglie la via del garbo istituzionale: «Avversari ma non nemici»
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» L' analisi del dirigente nazionale FDI e ASI che rilancia il modello "playground" per il recupero delle aree urbane
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Nota stampa di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Palumbo Sindaco, Art. 97, Noi Moderati, Trani 2026 e Trani Libera
Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2
18 febbraio 2026 Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2
A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata”
18 febbraio 2026 A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata”
Domani in Biblioteca l'esordio narrativo di Umberto Tamborrino: "La riga sulla sabbia "
18 febbraio 2026 Domani in Biblioteca l'esordio narrativo di Umberto Tamborrino: "La riga sulla sabbia"
Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
18 febbraio 2026 Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026
18 febbraio 2026 Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026
Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno
18 febbraio 2026 Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno
Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute
18 febbraio 2026 Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute
Giuseppe De Simone. Trani verso il voto: il rischio di una politica senza credibilità
18 febbraio 2026 Giuseppe De Simone. Trani verso il voto: il rischio di una politica senza credibilità
"Una storia medievale ": Saverio Ciccimarra a Trani con il suo ultimo libro
17 febbraio 2026 "Una storia medievale": Saverio Ciccimarra a Trani con il suo ultimo libro
Andrea Ferri nominato vicepresidente della Sesta Commissione nel Consiglio Regionale
17 febbraio 2026 Andrea Ferri nominato vicepresidente della Sesta Commissione nel Consiglio Regionale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.