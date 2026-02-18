Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità»

Via De Robertis: Definita un'arteria vitale che collega il centro al quartiere Stadio. «Gli esercenti stanno chiudendo le serrande – denuncia Lima – dovete muovervi, è una zona fondamentale per l'economia cittadina».

Definita un'arteria vitale che collega il centro al quartiere Stadio. «Gli esercenti stanno chiudendo le serrande – denuncia Lima – dovete muovervi, è una zona fondamentale per l'economia cittadina». Muraglione della Villa: Un pezzo di storia che rischia di sparire. «Sta venendo giù, è una questione che denunciamo da anni e che appartiene al patrimonio storico della città».

Un attacco frontale, quello lanciato via social da, consigliere comunale di, che mette nel mirino la gestione dei lavori pubblici e della sicurezza urbana. Al centro della polemica tre nodi importanti per la città: il restyling di, il consolidamento dele il cantiere infinito del. Secondo l'esponente dell'opposizione, il filo conduttore che unisce queste tre vicende sarebbe l'alibi del ritardo causato dai pareri della Soprintendenza. Una giustificazione che Lima respinge con forza: «Amministrare significa assumersi responsabilità e prendere decisioni. Non si può restare immobili in attesa di altri enti».L'episodio della palma caduta in Piazza Libertà è, per Lima, l'emblema del rischio corso dalla cittadinanza: «Mentre si aspetta, accadono incidenti che solo per fortuna non hanno avuto conseguenze nefaste. Ildeve prevalere per salvaguardare l'incolumità dei tranesi». Il consigliere punta il dito anche sul fronte economico e sociale:Oltre all'aspetto politico, Lima solleva una questione tecnica legata al procedimento amministrativo, ricordando che la legge permette alla Pubblica Amministrazione di agire in deroga in caso di inerzia degli enti superiori, avvalendosi del cosiddetto.: «Dovete muovervi per salvaguardare l'interesse collettivo di una città che avete l'onore di amministrare da 11 anni», conclude il consigliere di Fratelli d'Italia, richiamando la giunta a un'azione immediata che superi i "tecnicismi" a favore dei risultati concreti.