Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente"

Negli anni passati l'avv. Luigi Riserbato che oggi si permette di intervenire nel dibattito politico locale non ha mai dimostrato un reale impegno né una presenza concreta nelle dinamiche del nostro territorio. Al contrario, i consiglieri comunali di opposizione hanno svolto in questo anno un lavoro serio, costante ed egregio, esercitando il proprio ruolo con competenza e senso di responsabilità. Un lavoro portato avanti da soli sette consiglieri, a fronte di una maggioranza numericamente schiacciante, senza mai rinunciare al confronto, allo studio degli atti e alla tutela dell'interesse pubblico. Un impegno che avrebbe meritato, quantomeno, un riconoscimento onesto e obiettivo. Invece di ciò, si è scelto di pubblicare un articolo strumentale e sterile, privo di spirito costruttivo e orientato esclusivamente all'attacco gratuito, contribuendo a creare divisioni anziché favorire un clima di unità e collaborazione. Non si accettano lezioni da chi non ha mai dimostrato nei fatti quell'impegno che oggi pretende di giudicare. E resta infine una domanda legittima e inevitabile: a che titolo è stato scritto questo articolo e quale contributo reale si intende offrire alla comunità? - Luciano Zitoli Componente direttivo FDI Trani

La questione della nuova sede del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a Trani non agita solo le acque tra maggioranza e opposizione, ma innesca una polemica tutta interna all'area di centrodestra. A far scoccare la scintilla è stato il recente intervento dell'ex sindaco, che nel denunciare il paradosso di un finanziamento – intercettato a Roma dal senatore Damiani – a rischio per mancanza di un immobile comunale idoneo, si era rivolto direttamente ai banchi della minoranza con un monito preciso: "Invito i consiglieri comunali di centro destra a prestare attenzione su tale argomento".Un'esortazione che non è piaciuta a. A stretto giro arriva la replica piccata didel partito di Giorgia Meloni. Zitoli rispedisce al mittente quella che viene letta come una "lezione" non richiesta, rivendicando con orgoglio il lavoro svolto in aula dai sette consiglieri di opposizione e attaccando frontalmente l'ex primo cittadino sulla sua assenza dalla scena politica attiva negli ultimi anni.