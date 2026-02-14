Luigi Riserbato. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Luigi Riserbato. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Caso Francesca Albanese: l’ex Sindaco Riserbato chiede di valutare la revoca della cittadinanza onoraria

«Una scelta frettolosa»: si chiede un riesame della benemerenza civica concessa

Trani - sabato 14 febbraio 2026 17.48
Il dibattito politico a Trani si accende su un tema che valica i confini cittadini per intrecciarsi con la complessa attualità internazionale. Al centro della questione vi è la figura di Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale dell'ONU, la cui cittadinanza onoraria — conferita dal Comune di Trani in passato — è oggi oggetto di una decisa contestazione da parte dell'ex primo cittadino Luigi Nicola Riserbato.

Con un appello formale rivolto al Presidente del Consiglio Comunale e alla Conferenza dei Capigruppo, Riserbato solleva dubbi sulla "frettolosità" di quel riconoscimento, citando le recenti e discusse prese di posizione della dottoressa Albanese che hanno suscitato reazioni critiche da parte di governi europei come Francia e Germania. Il richiamo di Riserbato non è solo politico, ma identitario: l'ex Sindaco evoca la figura di San Nicola il Pellegrino, patrono della città e simbolo storico di unione tra Oriente e Occidente, per sottolineare un'incompatibilità tra lo spirito di accoglienza di Trani e le dichiarazioni della relatrice ONU.

Pur riconoscendo le urgenze amministrative che la città attraversa, Riserbato invita l'assise comunale a una "assunzione di responsabilità", allineandosi a un trend di revisione già in atto in altre città italiane. Di seguito riportiamo integralmente il comunicato stampa diffuso.
  • COMUNICATO STAMPA sulla opportunità di avvio del procedimento per revoca della cittadinanza onoraria concessa a Francesca Albanese.

Rivolgo a mezzo stampa un costruttivo appello al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Trani ed alla Conferenza dei Capigruppo tutta, da Lui presieduta, di calendarizzare all'ordine del giorno di una prossima seduta la discussione di un punto finalizzato quanto meno all'esame ed alla valutazione della revoca della cittadinanza onoraria concessa, forse troppo frettolosamente, alla Dr.ssa Francesca Albanese, relatrice dell'Onu.
Mi permetto all'uopo, estremamente rispettoso della volontà della massima assise della Città di Trani, di offrire come spunti di riflessione le recenti affermazioni della stessa che hanno fatto registrare una dura posizione di Francia e Germania, oltre che alle precedenti "di monito" ai giornalisti dopo l'assalto al quotidiano La Stampa.
La città di Trani ha come Santo Patrono San Nicola il Pellegrino che, pur essendo nato in Oriente, ha trovato la sua definitiva accoglienza in Occidente diventando un ponte tra le varie spiritualità il cui culto unisce anziché dividere. Pur consapevole che la nostra Città sta affrontando e cercando di risolvere emergenze più gravi, ritengo doveroso un riesame della civica benemerenza che stride con la storia della stessa.
Concludo evidenziando che molte altre Città si stanno orientando in tal senso. E' giusto che ognuno si riassuma le proprie responsabilità alla luce di quanto di recente affermato.
Luigi Nicola Riserbato

  • Gigi Riserbato
Altri contenuti a tema
Rottamazione cartelle: Gigi Riserbato incalza il Comune. «Non si perda un’altra occasione» Rottamazione cartelle: Gigi Riserbato incalza il Comune. «Non si perda un’altra occasione» L’ex Sindaco richiama l’Amministrazione Bottaro all’ordine: «Approvate subito il regolamento per tagliare sanzioni e interessi ai tranesi»
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» L'ex sindaco chiude la stagione del silenzio: «Un ruolo me lo ritaglierò, sono di centro destra e sono a disposizione.»
Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Criticata l'uscita dell'ex primo cittadino: "Nessuno spirito costruttivo, solo polemica che non aiuta l'unità"
1 PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede» PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede» L'ex Sindaco torna in campo in vista delle elezioni di maggio: «Non vanifichiamo il lavoro parlamentare. Cittadini e agenzie non possono più andare a Bari»
Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante" Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante" L’ex sindaco raccoglie il grido d'aiuto di Via Duchessa d'Andria. Strada impraticabile tra piogge e manutenzione assente
Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Partiti i lavori da 16,8 milioni di euro attesi da 25 anni. Ma Riserbato avverte: «Senza una valutazione aggiornata sui fabbisogni, rischia di non risolvere l'emergenza spazi»
Gigi Riserbato ospite a Quarta Repubblica: «Perseguitato dalla giustizia per otto anni da innocente» Gigi Riserbato ospite a Quarta Repubblica: «Perseguitato dalla giustizia per otto anni da innocente» La vicenda dell'ex sindaco di Trani proposta a modello di una «magistratura senza controllo»
12 Gigi Riserbato: «È un'aria nuova, leggera: la dedico alla mia famiglia e alla Città che sa di non essere stata tradita» Vita di città Gigi Riserbato: «È un'aria nuova, leggera: la dedico alla mia famiglia e alla Città che sa di non essere stata tradita» L'intervista all'ex sindaco assolto con formula piena da tutte le imputazioni a suo carico
Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
14 febbraio 2026 Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
Scuole del IV Circolo, il Comune rassicura: «Lavori in fase di ultimazione, pronti al confronto con le famiglie»
14 febbraio 2026 Scuole del IV Circolo, il Comune rassicura: «Lavori in fase di ultimazione, pronti al confronto con le famiglie»
Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026)
14 febbraio 2026 Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026)
Palazzo delle Arti Beltrani, il 2026 è l'“Anno Zero”: Presentata la Decima Stagione tra record e grandi nomi
14 febbraio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani, il 2026 è l'“Anno Zero”: Presentata la Decima Stagione tra record e grandi nomi
San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché " tra cinema e nuove amicizie
14 febbraio 2026 San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie
Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
14 febbraio 2026 Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
14 febbraio 2026 Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo
14 febbraio 2026 Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo
Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato? "
13 febbraio 2026 Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?"
Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
13 febbraio 2026 Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.