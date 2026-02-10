Luigi Riserbato. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Politica

Rottamazione cartelle: Gigi Riserbato incalza il Comune. «Non si perda un’altra occasione»

L’ex Sindaco richiama l’Amministrazione Bottaro all’ordine: «Approvate subito il regolamento per tagliare sanzioni e interessi ai tranesi»

Trani - martedì 10 febbraio 2026 10.33 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'Avv. Luigi Riserbato, già Sindaco di Trani. Con una nota che richiama alla 'memoria storica' della città, Riserbato pone l'attenzione sulla nuova opportunità di definizione agevolata dei carichi pendenti introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Un appello diretto alla nuova Giunta e alla maggioranza affinché la 'distrazione' amministrativa non si traduca, ancora una volta, in un danno economico per le famiglie e i contribuenti tranesi, già penalizzati in passato da analoghe scadenze mancate.

IL COMUNICATO STAMPA: ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI - Legge di bilancio nr. 199 del 30 dicembre 2025 - Non si perda un'altra occasione
Nel 2017, l'amministrazione comunale di Trani non riuscì ad approvare in tempo un "regolamento" e per molti tranesi non fu possibile rottamare debiti per tributi comunali. Il Sindaco di allora, che è anche quello di oggi, ebbe ad affermare (se non ricordo male) che lo sbaglio fu dovuto alla inesperienza della sua maggioranza. Ora che l'esperienza dovrebbe essere obiettivamente maturata, si presenta di nuovo la possibilità per i tranesi di beneficiare di un'altra rottamazione di debiti per tributi comunali, grazie ad una legge dello Stato fortemente voluta dal Governo nazionale di Centrodestra che consente appunto al contribuente di pagare solo la sorte capitale del debito con esclusione delle maggiorazioni per interessi di mora e sanzioni per il ritardato pagamento. Riuscirà questa volta l'amministrazione comunale di Trani a fare in tempo ad approvare un provvedimento utile ai cittadini? O sfumerà pure quest'altra possibilità? Non vorrei che, in tutt'altre faccende affaccendata, l'amministrazione si disinteressasse del problema e deludesse nuovamente i contribuenti tranesi. La nuova giunta comunale e la maggioranza che la sostiene trovassero dunque il tempo per occuparsi anche di una questione concreta come le tasse che gravano sulle famiglie tranesi. Basta approvare subito un semplice "regolamento", pubblicarlo sul sito internet del Comune e informare i cittadini. Ma di tempo ce n'è veramente poco. Solo per memoria storica ricordo che in passato l'amministrazione comunale di centro destra a guida del sindaco Tarantini, con il sottoscritto consigliere comunale, tra i suoi primi provvedimenti adottò la riduzione del 20 per cento della tassa sui rifiuti senza intaccare gli equilibri di bilancio. Luigi (Gigi) Riserbato tl@
  • Gigi Riserbato
