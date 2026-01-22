Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante"

tl@

9 foto Trani, Contrada Santa Lucia

Non è solo una questione di buche, ma di dignità. È questo il senso della segnalazione che giunge da, già sindaco della città, che si è fatto portavoce del malcontento – ormai trasformatosi in esasperazione – dei residenti e degli imprenditori agricoli di, nella zona di Via Duchessa d'Andria.Le immagini, definite "eloquenti" da chi vive quei luoghi quotidianamente, raccontano di una viabilità al collasso. La strada di accesso ai terreni e alle abitazioni non è semplicemente dissestata: è diventata, di fatto, impraticabile. Crateri colmi d'acqua, fango che inghiotte le ruote dei mezzi, asfalto sgretolato che rende ogni passaggio un'avventura pericolosa per le sospensioni dei veicoli e per l'incolumità delle persone."Il disastro attuale è figlio di due fattori concomitanti che, sommandosi, hanno creato la "tempesta perfetta". Da un lato - dice Riserbato - le piogge continue e battenti delle ultime settimane hanno flagellato il territorio, agendo da acceleratore del degrado. Dall'altro, però, c'è un fattore umano e amministrativo che non può essere ignorato: un manto stradale che, evidentemente, non è stato oggetto della dovuta attenzione. La manutenzione, quando c'è stata, non sembra essere stata eseguita "a regola d'arte", lasciando la strada vulnerabile alla prima ondata di maltempo serio."L'ex primo cittadino ha utilizzato un termine, se vogliamo, elegante per descrivere lo scenario: «Una situazione imbarazzante». Ma dietro l'aggettivo misurato si cela una realtà grave. L'impraticabilità dell'arteria sta bloccando il lavoro dei, impossibilitati a raggiungere i propri fondi con i mezzi agricoli, con il rischio di compromettere le attività produttive. Ancora peggio va ai, costretti a gimkane impossibili per tornare a casa.Il messaggio chelancia all'indirizzo di Palazzo di Città è chiaro: chi vive nelle contrade o nelle periferie non può e non deve essere considerato un. Pagano le tasse come gli abitanti del centro e hanno diritto a servizi minimi garantiti, il primo dei quali è la possibilità di uscire e rientrare in casa in sicurezza. L'appello è affinché si intervenga subito, non con una "toppa" di asfalto a freddo destinata a saltare alla prossima pioggia, ma con un intervento strutturale che restituisca dignità a Contrada Santa Lucia.