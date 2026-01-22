Trani, Contrada Santa Lucia. <span>Foto credits</span>
Trani, Contrada Santa Lucia. Foto credits
Politica

Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante"

L’ex sindaco raccoglie il grido d'aiuto di Via Duchessa d'Andria. Strada impraticabile tra piogge e manutenzione assente

Trani - giovedì 22 gennaio 2026 7.29
Non è solo una questione di buche, ma di dignità. È questo il senso della segnalazione che giunge da Luigi Riserbato, già sindaco della città, che si è fatto portavoce del malcontento – ormai trasformatosi in esasperazione – dei residenti e degli imprenditori agricoli di Contrada Santa Lucia, nella zona di Via Duchessa d'Andria.

Le immagini, definite "eloquenti" da chi vive quei luoghi quotidianamente, raccontano di una viabilità al collasso. La strada di accesso ai terreni e alle abitazioni non è semplicemente dissestata: è diventata, di fatto, impraticabile. Crateri colmi d'acqua, fango che inghiotte le ruote dei mezzi, asfalto sgretolato che rende ogni passaggio un'avventura pericolosa per le sospensioni dei veicoli e per l'incolumità delle persone.

"Il disastro attuale è figlio di due fattori concomitanti che, sommandosi, hanno creato la "tempesta perfetta". Da un lato - dice Riserbato - le piogge continue e battenti delle ultime settimane hanno flagellato il territorio, agendo da acceleratore del degrado. Dall'altro, però, c'è un fattore umano e amministrativo che non può essere ignorato: un manto stradale che, evidentemente, non è stato oggetto della dovuta attenzione. La manutenzione, quando c'è stata, non sembra essere stata eseguita "a regola d'arte", lasciando la strada vulnerabile alla prima ondata di maltempo serio."

L'ex primo cittadino ha utilizzato un termine, se vogliamo, elegante per descrivere lo scenario: «Una situazione imbarazzante». Ma dietro l'aggettivo misurato si cela una realtà grave. L'impraticabilità dell'arteria sta bloccando il lavoro dei coltivatori diretti, impossibilitati a raggiungere i propri fondi con i mezzi agricoli, con il rischio di compromettere le attività produttive. Ancora peggio va ai residenti, costretti a gimkane impossibili per tornare a casa.

Il messaggio che Luigi Riserbato lancia all'indirizzo di Palazzo di Città è chiaro: chi vive nelle contrade o nelle periferie non può e non deve essere considerato un «cittadino di serie inferiore». Pagano le tasse come gli abitanti del centro e hanno diritto a servizi minimi garantiti, il primo dei quali è la possibilità di uscire e rientrare in casa in sicurezza. L'appello è affinché si intervenga subito, non con una "toppa" di asfalto a freddo destinata a saltare alla prossima pioggia, ma con un intervento strutturale che restituisca dignità a Contrada Santa Lucia.
tl@
9 fotoTrani, Contrada Santa Lucia
Trani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa LuciaTrani Contrada Santa Lucia
  • Gigi Riserbato
Altri contenuti a tema
Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Partiti i lavori da 16,8 milioni di euro attesi da 25 anni. Ma Riserbato avverte: «Senza una valutazione aggiornata sui fabbisogni, rischia di non risolvere l'emergenza spazi»
Gigi Riserbato ospite a Quarta Repubblica: «Perseguitato dalla giustizia per otto anni da innocente» Gigi Riserbato ospite a Quarta Repubblica: «Perseguitato dalla giustizia per otto anni da innocente» La vicenda dell'ex sindaco di Trani proposta a modello di una «magistratura senza controllo»
12 Gigi Riserbato: «È un'aria nuova, leggera: la dedico alla mia famiglia e alla Città che sa di non essere stata tradita» Vita di città Gigi Riserbato: «È un'aria nuova, leggera: la dedico alla mia famiglia e alla Città che sa di non essere stata tradita» L'intervista all'ex sindaco assolto con formula piena da tutte le imputazioni a suo carico
1 “Sistema Trani”, anche la sorella di Bagli vuol essere parte civile Cronaca “Sistema Trani”, anche la sorella di Bagli vuol essere parte civile Prossima udienza il 19 dicembre per decidere sulle costituzioni
Sistema Trani, la Procura chiede di processare 19 persone Cronaca Sistema Trani, la Procura chiede di processare 19 persone Caduta l'accusa di associazione a delinquere per l'ex sindaco Riserbato
Centro "You&Me": l'ennesimo spreco pubblico Vita di città Centro "You&Me": l'ennesimo spreco pubblico Investiti 200 mila euro solo per la ristrutturazione in via Nigrò. Ora è tutto abbandonato
Caso discarica, le indagini su biogas e altri appalti Amiu Cronaca Caso discarica, le indagini su biogas e altri appalti Amiu Ben 16 le persone nel registro degli indagati, Procura e Gdf a lavoro
Sistema Trani, l'inchiesta continua: flussi di denaro sospetti Cronaca Sistema Trani, l'inchiesta continua: flussi di denaro sospetti Ecco cosa è accaduto, cosa sta accadendo e cosa accadrà
Truffe online e come difendersi: i consigli dell’avvocato Massimo Melpignano
21 gennaio 2026 Truffe online e come difendersi: i consigli dell’avvocato Massimo Melpignano
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5
21 gennaio 2026 L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5
Ferri saluta il Consiglio Comunale e vola in Regione
21 gennaio 2026 Ferri saluta il Consiglio Comunale e vola in Regione
Carta d'identità, a gennaio due aperture pomeridiane straordinarie
21 gennaio 2026 Carta d'identità, a gennaio due aperture pomeridiane straordinarie
L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis " di Barletta
21 gennaio 2026 L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta
Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio
21 gennaio 2026 Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio
Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza»
21 gennaio 2026 Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza»
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales
21 gennaio 2026 Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales
Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
21 gennaio 2026 Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
21 gennaio 2026 Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.