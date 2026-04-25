Trani, l’Ora della Verità: Vito Branà ed il Movimento 5Stelle tornano in Piazza

Leonardo Donno , coordinatore regionale e portavoce alla Camera dei Deputati;

, coordinatore regionale e portavoce alla Camera dei Deputati; Mario Turco , portavoce al Senato e vicepresidente del Movimento;

, portavoce al Senato e vicepresidente del Movimento; Letizia Morra, coordinatrice provinciale BAT.

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C'è un momento, nella vita politica di una comunità, in cui le strategie di palazzo devono lasciare il passo alla dignità. Quel momento, per Trani, è arrivato. Domani mattina,, la centralissimanon sarà solo il teatro di un comizio, ma il palcoscenico di una scelta di libertà: quella die del, che hanno deciso di correre da soli per non dover mai abbassare lo sguardo davanti ai cittadini.Lo strappo è avvenuto lì, dove la politica rischiava di farsi "pastrocchio". Branà lo ha detto chiaramente nel suo annuncio virale: "Per noi non vale tutto". La decisione di lasciare la coalizione di centrosinistra guidata da Marco Galiano non è stata un capriccio, ma un atto di protezione verso l'identità di Trani. Di fronte all'ingresso nel "campo largo" di esponenti provenienti dalla destra e Lega, il Movimento ha scelto di non prestarsi alla "mera conta dei voti". "Abbiamo fondato la nostra azione sulla verità e la trasparenza per 11 anni", ha ribadito Branà. Domani, quel bagaglio di coerenza sarà portato in piazza, tra la gente, per dimostrare che esiste un'alternativa al trasformismo e alle coalizioni costruite a tavolino solo per vincere numericamente, dimenticando i valori.A testimoniare la centralità del "caso Trani" e il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle a questa sfida solitaria, domani saranno presenti i massimi vertici del partito:Accanto a loro, la coordinatrice territorialee tutto il gruppo locale, uniti per ribadire che il M5S non è una "promessa" elettorale, ma una "certezza" di onestà e continuità rispetto agli anni di opposizione dura e documentata.In un toccante post social, Branà ha confessato di essere tornato a "guardare il cielo" con una serenità che non provava da giorni. Una tranquillità che nasce dalla consapevolezza di chi non ha bisogno di un "posto al sole" a ogni costo, perché la sua realizzazione la trova nel lavoro, nella famiglia e nella stima dei cittadini liberi. "Andiamo in piazza tra la gente guardandola negli occhi", è l'invito del candidato Sindaco. Domani mattina la città ha l'occasione di rispondere a quel richiamo. Per chi crede che la politica sia ancora passione, servizio e, soprattutto, verità.