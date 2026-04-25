dott.Vito Branà Candidato Sindaco Trani - Ammnistrative 2026
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Politica

Trani, l’Ora della Verità: Vito Branà ed il Movimento 5Stelle tornano in Piazza

Domani alle 11:00 il comizio in Piazza della Repubblica. Sfida il trasformismo: «A testa alta, senza compromessi»

Trani - sabato 25 aprile 2026 07.01 Sponsorizzato
C'è un momento, nella vita politica di una comunità, in cui le strategie di palazzo devono lasciare il passo alla dignità. Quel momento, per Trani, è arrivato. Domani mattina, domenica 26 aprile alle ore 11:00, la centralissima Piazza della Repubblica non sarà solo il teatro di un comizio, ma il palcoscenico di una scelta di libertà: quella di Vito Branà e del Movimento 5 Stelle, che hanno deciso di correre da soli per non dover mai abbassare lo sguardo davanti ai cittadini.

Il Coraggio della Coerenza - Lo strappo è avvenuto lì, dove la politica rischiava di farsi "pastrocchio". Branà lo ha detto chiaramente nel suo annuncio virale: "Per noi non vale tutto". La decisione di lasciare la coalizione di centrosinistra guidata da Marco Galiano non è stata un capriccio, ma un atto di protezione verso l'identità di Trani. Di fronte all'ingresso nel "campo largo" di esponenti provenienti dalla destra e Lega, il Movimento ha scelto di non prestarsi alla "mera conta dei voti". "Abbiamo fondato la nostra azione sulla verità e la trasparenza per 11 anni", ha ribadito Branà. Domani, quel bagaglio di coerenza sarà portato in piazza, tra la gente, per dimostrare che esiste un'alternativa al trasformismo e alle coalizioni costruite a tavolino solo per vincere numericamente, dimenticando i valori.
Locandina
Un Palco di Peso Nazionale - A testimoniare la centralità del "caso Trani" e il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle a questa sfida solitaria, domani saranno presenti i massimi vertici del partito:
  • Leonardo Donno, coordinatore regionale e portavoce alla Camera dei Deputati;
  • Mario Turco, portavoce al Senato e vicepresidente del Movimento;
  • Letizia Morra, coordinatrice provinciale BAT.
Accanto a loro, la coordinatrice territoriale Caterina di Cugno e tutto il gruppo locale, uniti per ribadire che il M5S non è una "promessa" elettorale, ma una "certezza" di onestà e continuità rispetto agli anni di opposizione dura e documentata.

"Guardiamoci negli Occhi" - In un toccante post social, Branà ha confessato di essere tornato a "guardare il cielo" con una serenità che non provava da giorni. Una tranquillità che nasce dalla consapevolezza di chi non ha bisogno di un "posto al sole" a ogni costo, perché la sua realizzazione la trova nel lavoro, nella famiglia e nella stima dei cittadini liberi. "Andiamo in piazza tra la gente guardandola negli occhi", è l'invito del candidato Sindaco. Domani mattina la città ha l'occasione di rispondere a quel richiamo. Per chi crede che la politica sia ancora passione, servizio e, soprattutto, verità. L'appuntamento è per domani, domenica 26 aprile, ore 11:00, Piazza della Repubblica. Perché, guardandosi negli occhi, la testa non la puoi abbassare.
tl@
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