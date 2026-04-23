Politica
De Feudis lascia la corsa a Sindaco di Trani: “Non è una rinuncia, ma una scelta”
L’ex candidato sindaco spiegherà domani in conferenza stampa le ragioni del passo indietro
Trani - giovedì 23 aprile 2026 9.04
Si terrà venerdì 24 aprile alle ore 10, in piazza Tomaselli 9 a Trani, la conferenza stampa annunciata dall'avvocato Sebastiano De Feudis, fino a ieri candidato indipendente alla carica di sindaco. «Non è una rinuncia, ma una scelta», si legge nella nota che accompagna l'invito. Già nel corso di un incontro tenutosi ieri sera presso l'Auditorium San Luigi, De Feudis aveva lasciato intendere informalmente l'intenzione di non proseguire la corsa elettorale. Contattato stamani telefonicamente, ha confermato la decisione di non candidarsi alle prossime amministrative, senza però entrare nei dettagli delle motivazioni che saranno illustrate proprio nel corso della conferenza stampa di domani, tutta da seguire, che si preannuncia dai contenuti interessanti per il quadro politico cittadino.
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