Consiglio Comunale di Trani convocato per mercoledì 29 aprile

Trani - giovedì 23 aprile 2026
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Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 16:30 in prima convocazione (seconda già fissata per lunedì 4 maggio alla stessa ora) per la trattazione dei seguenti argomenti:
- Variazione al bilancio di previsione 2026/2028
- Approvazione rendiconto della gestione dell'Esercizio 2025.
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Politica Consiglio Comunale della Città di Trani convocato lunedì 22
Ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 29 dicembre 2025 alla stessa ora)
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