Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. Foto Tonino Lacalamita
Enti locali

Consiglio Comunale di Trani convocato per mercoledì 29 aprile

Due punti all'ordine del giorno: focus su bilancio e rendicontazione

Trani - giovedì 23 aprile 2026 7.05
Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 16:30 in prima convocazione (seconda già fissata per lunedì 4 maggio alla stessa ora) per la trattazione dei seguenti argomenti:
  • Variazione al bilancio di previsione 2026/2028
  • Approvazione rendiconto della gestione dell'Esercizio 2025.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Consiglio Comunale
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