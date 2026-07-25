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Sicurezza e legittima difesa, il Comitato 1298 incontra i cittadini a Trani

Sabato 25 e domenica 26 luglio in Piazza della Repubblica un'iniziativa informativa aperta ai cittadini

Trani - sabato 25 luglio 2026
Nei giorni di sabato 25 e domenica 26 luglio, la centralissima Piazza della Repubblica a Trani ospiterà una due giorni di informazione e confronto dedicata ai temi caldi della legittima difesa e della sicurezza nazionale.

L'iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza tranese, vedrà la partecipazione attiva e la presenza in prima linea del Comitato 1298. L'obiettivo dell'evento è sensibilizzare la popolazione e promuovere un dibattito costruttivo sul diritto alla tutela personale, della propria famiglia e dei propri beni, intesi come pilastri fondamentali per la costruzione di un futuro nazionale più sicuro e protetto. Presso i gazebo allestiti nella piazza, i cittadini avranno l'opportunità di: - Incontrare i rappresentanti e i volontari del Comitato 1298.Ricevere materiale informativo e approfondimenti normativi sul tema della sicurezza. -Confrontarsi direttamente sulle proposte di riforma e sulle tutele legali attualmente vigenti. -Firmare e sostenere le iniziative in programma per la salvaguardia della legalità sul territorio. I gazebo saranno operativi per l'intero fine settimana, offrendo un punto di ascolto aperto a qualunque cittadino desideri far sentire la propria voce o semplicemente informarsi in modo chiaro e trasparente.
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