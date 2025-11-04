Liceo "De Sanctis" Trani, atto vandalico: presentata la denuncia contro ignoti

E' di questa mattina il comunicato stampa a firma del Prof. Nicola Valente, dirigente scolastico del Liceo "Francesco De Sanctis" di Trani, con il quale denuncia "un grave atto vandalico che colpito il Liceo (...) nella notte tra il 31 ottobre ed il 01 novembre in concomitanza con i festeggiamenti di Halloween, ignoti - spiega il comunicato - hanno danneggiato il gradino ed il portone centrale dell'istituto con modalità riconducibili a un'esplosione di natura dolosa".Nella nota, allegata per completezza, si legge della presentazione di una formale denuncia contro ignoti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, segnalando la presenza di telecamera di videosorveglianza nella zona che potrebbero consentire l'individuazione dei responsabili. Il Liceo non è nuovo a episodi di vandalismo.Il Prof. Valente nel lanciare un appello alle famiglie affinché esercitino "una maggiore vigilanza sui figli"- ha dichiarato come- "questi episodi generano non soltanto costi per la collettività, ma anche seri problemi di sicurezza per la comunità scolastica. E' stato uno sfregio alla scuola, non solo alla bellezza e al patrimonio culturale, ma alla nostra casa comune"."Invito - ha concluso il Dirigente - le istituzioni locali a garantire un maggiore controllo dell'area scolastica e a promuovere interventi di riqualificazione volti a restituire dignità e sicurezza ad un luogo che rappresenta un bene collettivo ed un presidio di civiltà per l'intera comunità tranese".