Liceo classico
Liceo classico
Cronaca

Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni

Scomparsi 1.300 euro raccolti dagli studenti: un gesto grave che colpisce un momento simbolico della vita scolastica

Trani - giovedì 12 marzo 2026 12.53
Un episodio grave ha scosso la comunità scolastica del liceo classico "De Sanctis": 1.300 euro, raccolti dagli studenti delle quinte classi per organizzare il tradizionale pranzo dei "cento giorni", sono stati rubati da uno zaino lasciato in aula. Il Dirigente scolastico.

Il denaro, frutto di settimane di contributi e sacrifici da parte dei maturandi, era destinato a finanziare il pranzo che ogni anno riunisce studenti e docenti delle classi terminali, un appuntamento simbolico che segna l'avvicinarsi agli esami di maturità e rappresenta un momento di condivisione e festa per l'intera comunità scolastica. Il furto sarebbe avvenuto mentre la classe era momentaneamente fuori dall'aula per sostenere una prova scolastica. Al rientro, gli studenti hanno fatto l'amara scoperta: i soldi erano spariti.

L'accaduto è stato immediatamente segnalato al dirigente scolastico prof. Nicola Valente, che ha voluto subito chiarire un importante aspetto: "Ci tengo a precisare che questo tipo di iniziativa, Il Pranzo dei 100 giorni, non è una attività della scuola, ma è in autogestione degli studenti che negli spazi dell'Istituto non sono autorizzati a raccogliere somme di denaro" , ha provveduto ad allertare le Forze dell'Ordine.

Le verifiche hanno interessato anche la sede distaccata di via Andria, nell'ex struttura Lum, nella speranza di trovare elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Sull'episodio viene mantenuto il massimo riserbo, ma la scuola ha avviato accertamenti interni per fare piena luce sulla vicenda. Parallelamente, insieme ai docenti, sono stati promossi momenti di confronto con gli studenti per riflettere sui valori della legalità, del rispetto reciproco e della responsabilità individuale.

Un gesto che, al di là del danno economico, assume un significato particolarmente pesante perché colpisce un'iniziativa nata dallo spirito di collaborazione tra studenti e dal desiderio di celebrare insieme uno dei passaggi più importanti della vita scolastica. Proprio per questo la scuola ha ribadito la volontà di trasformare l'episodio in un'occasione di riflessione collettiva, con l'obiettivo di rafforzare tra gli studenti un clima di fiducia, rispetto e responsabilità.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Liceo classico
Altri contenuti a tema
Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti” Attualità Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti” Il regista Mauro Santini gira un film con gli studenti
Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani Scuola e Lavoro Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani La prof.ssa Lea Durante dialoga con gli studenti sull'intellettuale: "La sua critica al consumismo come 'nuovo fascismo' resta un monito vitale"
Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Pronto intervento di AMIU e dell'Assessore Di Lernia per ripulire la facciata.È il secondo caso in poche settimane dopo l'episodio in Villa Comunale
Liceo "De Sanctis" Trani, atto vandalico: presentata la denuncia contro ignoti Liceo "De Sanctis" Trani, atto vandalico: presentata la denuncia contro ignoti Notte di Halloween con sgradita sorpresa, il Dirigente: "Uno sfregio alla scuola"
Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani: lezione spettacolo sul "Paradiso" di Dante del professor Giuseppe Patota Eventi e cultura Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani: lezione spettacolo sul "Paradiso" di Dante del professor Giuseppe Patota Incontro organizzato dalla Società Dante Alighieri di Trani
«Orpheus et Eurydice» tutto pronto per il debutto dei ragazzi del Liceo "De Sanctis" di Trani Scuola e Lavoro «Orpheus et Eurydice» tutto pronto per il debutto dei ragazzi del Liceo "De Sanctis" di Trani Il 05 giugno alle ore 20:30 In Piazza Addazi in scena il mito che celebra l'amore
"Orpheus et Eurydice" presentato in conferenza stampa il mito classico che rivivrà con i giovani del "De Sanctis" di Trani Eventi e cultura "Orpheus et Eurydice" presentato in conferenza stampa il mito classico che rivivrà con i giovani del "De Sanctis" di Trani La fabula antica di "Orfeo ed Euridice" prenderà vita in Piazza Addazi, un progetto che l'Amministrazione e la Scuola promuovono come ponte tra valori millenari e sensibilità contemporanee
Il Liceo de Sanctis presenta "Orfeo ed Euridice", in scena il 5 giugno in piazza Addazi Eventi e cultura Il Liceo de Sanctis presenta "Orfeo ed Euridice", in scena il 5 giugno in piazza Addazi Una delle più struggenti storie d'amore della mitologia greca
Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
12 marzo 2026 Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
12 marzo 2026 Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
12 marzo 2026 Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
Teatro in lingua francese alla Baldassarre: gli studenti incontrano Alexandre Dumas
12 marzo 2026 Teatro in lingua francese alla Baldassarre: gli studenti incontrano Alexandre Dumas
«Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
12 marzo 2026 «Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo
12 marzo 2026 La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo
Trani ricorda le vittime di mafia: nasce l'Angolo della Memoria in Procura
12 marzo 2026 Trani ricorda le vittime di mafia: nasce l'Angolo della Memoria in Procura
Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro
12 marzo 2026 Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.