«Orpheus et Eurydice» tutto pronto per il debutto dei ragazzi del Liceo "De Sanctis" di Trani

Social Video 9 minuti «Orpheus et Eurydice» Interviste dalla conferenza stampa Tonino Lacalamita

Fervono i preparativi per lo spettacolo del prossimo 05 giugno,la fabula che celebra l'amore , che dalle 20:30 andrà in scena in Piazza Addazi anfiteatro naturale scelto dagli organizzatori dell'evento che si preannuncia di alto livello culturale.Lo spettacolo che sarà portato in scena è una fabula delle più celebri e struggenti fra le storie d'amore della mitologia greca. Questa scelta, che ha un intrinseco valore educativo e culturale, ha permesso agli studenti del Liceo "F. De Sanctis" di approfondire il teatro classico, la mitologia e la letteratura greca, sviluppando al contempo competenze artistiche e comunicative. Per il pubblico, sarà un'occasione per riappropriarsi di un racconto fondante della cultura occidentale, che esplora temi universali.Lo spettacolo, che gode del Patrocinio della Città di Trani, è frutto di un lavoro collettivo degli studenti e dei professori, un aspetto questo che sottolinea il valore dell'impegno, della dedizione e della collaborazione, elementi importanti sostenuti dal valore culturale che andrà a rappresentare per la collettività, aspetto questo sottolineato da Cecilia Di Lernia che in qualità di assessora ha rappresentato l'Amministrazione Comunale.L'evento è stato presentato lo scorso 30 maggio presso la "Terrazza Ognissanti" (qui l'articolo) , dalla conferenza stampa Vi proponiamo nell'ordine le interviste rilasciateci dall' avv., assessora della Città di Trani, dal prof., dirigente del Liceo "F. De Sanctis" di Trani, dai professori, dai due protagonisti, che interpreterà Eurydice, e, che interpreterà Orpheus.: In un'epoca in cui la velocità e l'immediatezza dominano, che cosa può insegnare un'opera classica come l'Orfeo ed Euridice alle giovani generazioni riguardo al valore della lentezza, della riflessione e della profondità?Si può considerare il Liceo Classico non più come una scuola del passato ma una scuola del futuro? E se sì, in quale misura?Qual è stata la principale motivazione dietro la scelta di "Orfeo ed Euridice"? Che cosa speravate che i ragazzi scoprissero o esprimessero attraverso un mito così antico?Il testo che viene rappresentato è antico che ha dei valori, sono ancora validi per i ragazzi di oggi?Orfeo ed Euridice è un mito antico, che però parla ancora oggi ai ragazzi, del personaggio che interpretate cosa vi coinvolge di più?interpreta Euridice:interpreta Orfeo:In attesa del debutto in pubblico, l'emozione non manca da parte di tutti coloro che si stanno impegnando per la riuscita di un evento che rappresenta un esempio di come l'arte possa essere un potente strumento di crescita personale e di gruppo dove la passione e la sinergia creano qualcosa di significativo per tutta la comunità al di là del valore artistico ed emotivo della rappresentazione teatrale di un mito così potente da offrire un'opportunità unica per evocare emozioni profonde nel pubblico, esplorando la complessità dei sentimenti umani e la forza inarrestabile dell'amore, persino di fronte alla morte.