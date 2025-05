Il Liceo de Sanctis presenta "Orfeo ed Euridice", in scena il 5 giugno in piazza Addazi

in via Statuti Marittimi a Trani, sarà presentato lo spettacolo teatrale, patrocinato dalla Città di Trani, "Orpheus et Eurydice" che vedrà protagonisti gli studenti del Liceo "F. De Sanctis" e che si terrà il giovedì successivo 5 giugno alle ore 20.30 in piazza Mons. R. Addazi.Lo spettacolo portato in scena è una delle più celebri e struggenti storie d'amore della mitologia greca. Questa scelta, che ha un intrinseco valore educativo e culturale, ha permesso agli studenti del Liceo "F. De Sanctis" di approfondire il teatro classico, la mitologia e la letteratura greca, sviluppando al contempo competenze artistiche e comunicative. Per il pubblico, sarà un'occasione per riappropriarsi di un racconto fondante della cultura occidentale, che esplora temi universali.Lo spettacolo è frutto di un "lavoro collettivo degli studenti e dei professori", un aspetto questo che sottolinea il valore dell'impegno, della dedizione e della collaborazione. Rappresenta un esempio di come l'arte possa essere un potente strumento di crescita personale e di gruppo dove la passione e la sinergia creano qualcosa di significativo per tutta la comunità al di là del valore artistico ed emotivo della rappresentazione teatrale di un mito così potente da offrire un'opportunità unica per evocare emozioni profonde nel pubblico, esplorando la complessità dei sentimenti umani e la forza inarrestabile dell'amore, persino di fronte alla morte.Interverranno alla presentazione il sindaco avv., l'assessora avv., il Dirigente Scolastico del Liceo prof.ed i due docenti coordinatori della iniziativa : la prof.ssa Rossella Piccarreta e il prof. Domenico Parente.La cittadinanza è invitata