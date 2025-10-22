Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani : lezione spettacolo sul "Paradiso" di Dante del professor Giuseppe Patota

A completamento, riportiamo il post social del Liceo "F.sco De Sanctis" di Trani pubblicato a margine della interessantissimo incontro.

"In viaggio con Dante: il Paradiso" – Lectio magistralis del prof. Giuseppe Patota al Liceo "De Sanctis" di Trani. Lunedì 20 ottobre l'Aula Magna del nostro Liceo ha ospitato la lectio magistralis del prof. Giuseppe Patota, docente di Linguistica italiana presso l'Università di Siena, dal titolo "In viaggio con Dante: il Paradiso". L'incontro, inserito nella XXV Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, è stato un momento di grande valore culturale, dedicato alla riflessione sull'attualità del messaggio dantesco e sulla potenza espressiva della nostra lingua. Organizzato dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Trani, presieduta dalla prof.ssa Isabella Scarpelli, in collaborazione con i docenti del nostro istituto, l'evento ha offerto agli studenti e ai docenti un affascinante viaggio nel Paradiso dantesco, guidato da uno dei più autorevoli studiosi di lingua italiana. Il dirigente scolastico, prof. Nicola Valente, ringrazia la prof.ssa Isa Scarpelli per la preziosa collaborazione e la Società Dante Alighieri per la significativa opportunità formativa, e la prof.ssa Baldassarre Paola per aver curato l'evento nei minimi particolari. Un ringraziamento speciale va alla prof.ssa Piccarreta Rossella che ha preparato gli studenti nel reading su alcuni passi del sommo poeta. Grande la soddisfazione per un'iniziativa che ha contribuito ad arricchire il percorso educativo e umanistico degli studenti del Liceo "De Sanctis". Un pomeriggio di cultura, bellezza e passione per la nostra lingua!

Il 20 ottobre, in occasione della XXV Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, l'si è trasformata in un vero e proprio teatro della parola. Protagonista dell'evento è stato il prof.linguista, dantista e appassionato divulgatore, che ha guidato studenti e docenti in un emozionante quanto avvincente viaggio tra i cieli del Paradiso dantesco.Organizzato dalla, presieduta dalla prof.ssa, in collaborazione con i docenti del Liceo, la lezione-spettacolo del prof.ha proposto un percorso attraverso i più significativi passaggi della terza cantica: il Canto II, in cui Dante contempla l'ordine dell'universo sotto la guida di Beatrice; il Canto XI dedicato alla figura luminosa di San Francesco d'Assisi, simbolo di umiltà e amore divino; il Canto XIII, dove San Tommaso d'Aquino illustra la sapienza e la giustizia di Dio.La lezione è stata molto interessante e coinvolgente in quanto alcuni studenti hanno partecipato attivamente leggendo a voce alta passi della Divina Commedia, contribuendo concretamente all'animazione dell'incontro e rendendo il testo dantesco presente e vivente nell'aula. Il professorcon un linguaggio chiaro e coinvolgente, ha reso accessibile anche le pagine più complesse del Paradiso e leggendo e spiegando quei versi ha catturato l'attenzione del pubblico presente. Il suo racconto ha mostrato come, anche a distanza di sette secoli, la voce di Dante continui ad appassionare i lettori contemporanei.L'incontro ha avuto anche una forte valenza educativa poiché ha stimolato negli studenti la curiosità verso il patrimonio letterario italiano, incoraggiandoli a leggere, a comprendere e a interpretare testi impegnativi come la Divina Commedia. Partecipare in modo attivo alla lettura dei versi ha aiutato i ragazzi a sviluppare capacità di interpretazione critica e di riflessione personale e ha mostrato come la scuola diventi uno spazio vivo e pratico di apprendimento e scoperta culturale. Un'esperienza che ha reso gli studenti protagonisti di un vero viaggio nella grandiosità e nella bellezza del pensiero dantesco.