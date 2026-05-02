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“Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento

La nota del candidato al Consiglio Comunale, Daniele Santoro

Trani - sabato 2 maggio 2026 15.09 Sponsorizzato
È partito ieri, in occasione del Primo Maggio, il programma "Casa per Casa", il percorso di incontri voluto dalla coalizione a sostegno di Marco Galiano che nelle prossime settimane toccherà tutti i quartieri della città di Trani, incontrando cittadini, famiglie, giovani, bambini, donne e uomini che ogni giorno vivono il territorio e ne conoscono esigenze, criticità e potenzialità.
La prima tappa si è svolta presso il Parco degli Scout in via delle Tufare, nel quartiere 167, luogo simbolico di una zona che negli ultimi anni ha conosciuto segnali concreti di rinascita. Durante l'incontro è stato sottolineato come oggi il quartiere possa contare su quattro parchi urbani, spazi restituiti alla collettività, curati e manutenuti, che hanno riportato vitalità, socialità e punti di aggregazione per tante famiglie.
"Naturalmente sappiamo bene che restano ancora molte criticità, a partire dal verde pubblico e dalla manutenzione urbana – ha dichiarato Daniele Santoro – ma noi partiamo dalla verità, dai fatti e dall'ascolto delle persone. Questo significa amministrare con serietà".
Nel corso dell'intervento è stato affrontato anche il tema dell'ex casa di riposo, struttura molto cara alla comunità cittadina e da troppo tempo lasciata in stato di abbandono.
"Per tre anni ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di commissario straordinario di quella realtà. Con Marco Galiano ci siamo fatti una promessa chiara: intervenire su quella struttura e restituirle dignità e funzione sociale. Non possiamo più tollerare che resti un rudere nel cuore della città".
Il programma "Casa per Casa" proseguirà già oggi alle ore 19 presso la Pinetina di Via Andria, dove candidati e sostenitori incontreranno nuovamente i cittadini per proseguire il confronto diretto sui temi della città.
Dal lavoro nei quartieri emerge una convinzione netta: Trani ha bisogno di un cambiamento autentico, fatto di competenza, credibilità e persone nuove.
"Il vero rinnovamento non si costruisce con slogan o artifici comunicativi, ma con idee serie, presenza costante e rispetto per l'intelligenza dei cittadini. Il Partito Democratico presenta una squadra nuova, composta da persone perbene, professionisti e cittadini capaci di amministrare con responsabilità".
L'obiettivo è chiaro: costruire una Trani più moderna, giusta e vicina alle persone.
Il 24 e 25 maggio scegliamo il futuro: Marco Galiano Sindaco, Daniele Santoro al Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico.
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