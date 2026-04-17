Guarriello in strada con il bus dell'ascolto: domani tappa nel quartiere Stadio

Prosegue il percorso di ascolto nei quartieri di Trani di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra, che domani, sabato 18 aprile, con la terza tappa del suo tour cittadino riporta in strada il comitato "mobile": un bus brandizzato con il suo volto e il motto "Facciamo luce", pensato per attraversare la città e favorire l'incontro diretto con i cittadini, raccogliendo segnalazioni e criticità dei rioni.Il bus sarà nel quartiere Stadio, all'esterno del campo sportivo, dalle 17 alle 19, per una nuova occasione di confronto con residenti e frequentatori della zona. L'iniziativa si inserisce in una campagna elettorale basata sul contatto diretto con il territorio e sull'ascolto continuo delle diverse realtà cittadine, quartiere dopo quartiere."Con il bus voglio portare la campagna elettorale tra la gente, senza filtri" afferma Guarriello. "Non basta parlare di città, bisogna viverla. Andrò in ogni quartiere per incontrare i cittadini: l'ascolto è il punto di partenza per costruire soluzioni concrete".All'interno del bus è presente una lavagna su cui i cittadini possono lasciare messaggi, idee e proposte per "la Trani del futuro", contribuendo alla costruzione del programma amministrativo. Il tour proseguirà domenica mattina in piazza Marinai d'Italia e nel pomeriggio in via Plebiscito, in un percorso che punta a rafforzare il rapporto diretto con la comunità."Trani ha bisogno di una politica presente, che non resti chiusa nelle stanze ma che viva la città ogni giorno. È da qui che vogliamo partire: dalle persone, dai quartieri, dalla realtà" ha concluso Guarriello.