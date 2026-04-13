Politica
Trani, Articolo 97 convoca la stampa dopo il ritiro di Moscatelli
Conferenza il 14 aprile per spiegare le ragioni della decisione e i prossimi sviluppi politici
Trani - lunedì 13 aprile 2026 10.11
Il movimento civico Articolo 97 di Trani ha convocato una conferenza stampa per fare chiarezza sugli ultimi sviluppi politici che hanno portato al ritiro della candidatura a sindaco di Alessandro Moscatelli. L'incontro si terrà martedì 14 aprile alle ore 10:30 presso la sede del movimento, in via De Robertis 66. Durante la conferenza, i rappresentanti del movimento illustreranno le motivazioni alla base della decisione e i possibili scenari futuri. A darne comunicazione sono il presidente Giuseppe Curci e il segretario Raffaele Covelli, che invitano stampa e cittadini a partecipare.
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