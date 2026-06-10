Rissa sul lungomare di Trani durante una festa di fine anno: coinvolti tre giovani

Tre giovani sono rimasti coinvolti in una rissa avvenuta nelle prime ore della notte a Trani, nei pressi di un locale situato sul lungomare Cristoforo Colombo. L'episodio si sarebbe verificato poco dopo le 2, quando una discussione tra due ragazzi sarebbe rapidamente degenerata.Un terzo giovane, intervenuto per tentare di riportare la calma, sarebbe stato a sua volta coinvolto nella colluttazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, con pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.Secondo le informazioni disponibili, nessuno dei tre avrebbe riportato conseguenze gravi, ma soltanto lievi lesioni. Al momento non risultano denunce né provvedimenti adottati in relazione all'accaduto. I protagonisti della vicenda stavano partecipando a una festa organizzata per celebrare la conclusione dell'anno scolastico.