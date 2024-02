Una ragazza ferita con un proiettile in una discoteca a Trani

Degenerata a colpi di pistola una rissa tra due gruppi di ragazzi dopo le due del mattino in una discoteca alla periferia nord di Trani. Una ragazza sarebbe stata colpita accidentalmente da un proiettile e trasportata in codice rosso in ospedale dagli operatori del 118 accorsi sul posto.Intervenuta sul posto una pattuglia dei Carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i giovani coinvolti. Dalle prime informazioni la giovane, di Trinitapoli, non sarebbe in pericolo di vita.