Serata con rissa nel fine settimana: "pestaggio" all'esterno di un locale del centro

Notte movimentata nell'ultimo fine settimana nell'area del centro storico cittadino, proprio all'esterno di uno dei locali più frequentati della zona della movida: nella notte fra sabato e domenica si sarebbe verificato un "pestaggio" tra alcuni individui, che prima di sfociare in mega rissa è stato sedato dall'intervento di alcuni presenti e poi dall'immediato arrivo delle forze dell'ordine oltre che di un'ambulanza chiamata a prestare soccorso.E' stato infatti necessario l'intervento dei sanitari per prestare le cure ad alcune delle persone coinvolte in questa rissa, di cui motivi e modalità sono al vaglio dei Carabinieri prontamente intervenuti sul luogo dell'accaduto.