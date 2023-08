A Trani pugni sulla spiaggia nella notte di San Lorenzo: un quattordicenne perde i sensi, trasportato in ospedale

Brutto episodio nella tradizionale attesa della caduta delle stelle nella notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Colonna a Trani.Una lite scoppiata - pare per futili motivi - sarebbe stata all'origine di una scazzottata nella quale avrebbe avuto la peggio un quattordicenne.Il giovane ha perso i sensi a seguito di un pugno sul viso, forse più d'uno. Grande spavento e scompiglio tra i tanti presenti - la Baia di colonna era come sempre in questa ricorrenza affollata di persone - e ben due ambulanze intervenute a soccorrere il giovane che, trasportato all'ospedale di Bisceglie, sarebbe in buone condizioni, con una diagnosi di epistassi nasale ed ecchimosi varie.Sul posto anche sono intervenute una pattuglia dei Carabinieri e una della polizia .