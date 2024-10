Amati in rosa, l'associazione "I colori dell'anima" una serata dedicata alla prevenzione

L'associazione "I Colori dell'anima" il 27 Ottobre a Trani presso Palazzo Beltrani alle ore 1900 con ingresso libero, ha organizzato "AmaTi in Rosa", una serata dedicata alla prevenzione, benessere e alla cura di sé.Durante la serata si parlerà di moda sostenibile, dell'amore per la terra, di come riconoscere le etichette dai tessuti, ai cosmetici e alimentari grazie ai nostri ospiti.Inoltre ci sarà un punto di ascolto e informazioni con i medici dell' associazione a disposizione dei cittadini.Il nostro motto è: conoscere per scegliere.