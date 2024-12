Pranzo solidale al Cottura Media, anche questa Vigilia la solidarietà in tavola 

Entusiasmo per gli ospiti

E anche questa Vigilia di Natale è stata caratterizzata da una buona azione e da un buon pranzo offerto a cittadini e famiglie nel segno della solidarietà. Protagonista anche quest'anno il noto locale di Nicola Nenna, il "Cottura Media" che ha ospitato l'evento promosso dal Centro Educativo Antoniano, con il contributo del Comune di Trani che ha permesso d'incrementare il numero dei "coperti". Ospiti entusiasti e soddisfatti come sempre, felici di poter godere di un giorno di spensieratezza e di uno squisito pranzo. Erano presenti anche il Sindaco Amedeo Bottaro, il Vice Sindaco Fabrizio Ferrante ed il Direttore del Centro Educativo Antoniano, padre Sabino Maldera.Gli ospiti si sono ritrovati anche quest'anno al ristorante Cottura Media (nella foto sopra potete vedere una parte del gruppo) consapevoli che nella nostra Città c'è chi non si dimentica che il Noi significa includere, come Nicola Nenna che anche stavolta si è detto "molto soddisfatto della buona riuscita dell'iniziativa e sempre speranzoso che altri possano ospitare eventi simili segendo questo esempio".