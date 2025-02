Festa di Carnevale per la solidarietà all'ex Ospedaletto (Evento gratuito ad ingresso libero)

circa, ad ingresso libero, si terrà presso il giardino delin Via Baldassarre n.72 nei pressi dell'ex Ospedaletto una, evento totalmente gratuito, ideato prettamente per il divertimento dei ragazzi. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione fra. La mattinata sarà allietata dalla SUNSE7ANIMATION con giochi per bambini, animazione, trucca bimbi, musica, giocoleria e sputafuoco; si rende noto la presenza di mascotte, quali Spiderman e Stitch.Ci sarà la possibilità di assaporare dolci tipici quaresimali direttamente elaborati dal panificio Vapoforno e panzerotti fritti gentilmente preparati dalla pizzeria Altemura. Si richiede la presenza in maschera, in quanto avverrà la premiazione per le maschere più originali; in occasione della manifestazione verranno distribuiti tenerelli, cortesemente donati dalla nota casa produttrice Mucci. Il Carnevale è un momento di festa che unisce le persone in celebrazioni di colori, suoni e sapori, creando ricordi indimenticabili e un senso di comunità. Che si tratti di partecipare ad una sfilata, indossare un costume o gustare prelibatezze locali, il Carnevale offre a tutti l'opportunità di divertirsi e lasciarsi andare. Si ringraziano pubblicamente gli sponsor che hanno reso fattibile quest'iniziativa, senza il loro prezioso aiuto, non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò, regalando ai nostri ragazzi una mattinata di puro divertimento.