Scuola del futuro: Montessori, intelligenza artificiale e robotica insieme all'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio

Si è concluso con grande successo, presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", il corso di formazione dal titolo "Didattica digitale montessoriana avanzata: IA, Realtà Immersive e Robotica", condotto dall'esperta del metodo Montessori, insegnante Roxana Paun, e dalla tutor prof.ssa Daniela Localzo. Un percorso innovativo che ha unito i principi della pedagogia montessoriana con le tecnologie digitali più attuali, offrendo alle insegnanti di scuola primaria strumenti concreti per una didattica attiva, inclusiva e creativa.Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di integrare il metodo Montessori con le nuove tecnologie, senza snaturarne i principi fondamentali: autonomia, apprendimento esperienziale e centralità del bambino.Le docenti hanno esplorato come l'intelligenza artificiale possa supportare la progettazione didattica e come la robotica educativa possa diventare un ponte tra gioco e pensiero computazionale.Uno dei momenti più significativi del percorso è stata la progettazione e realizzazione di una storia interattiva con Codey Rocky, il robot educativo utilizzato per introdurre la programmazione in modo intuitivo e creativo.Attraverso semplici blocchi di codice, Codey Rocky ha trasformato la storia in un'esperienza immersiva e partecipata.Il corso si è concluso con una visita esperienziale alla scuola Kindergarten Dragonetti, dove le partecipanti hanno potuto osservare da vicino l'organizzazione degli ambienti e l'uso dei materiali montessoriani.Dai materiali sensoriali per lo sviluppo dei sensi ai giochi matematici, dalle attività linguistiche agli strumenti per la vita pratica, le insegnanti hanno potuto vedere come l'ambiente sia progettato per favorire l'autonomia e la scoperta.L'incontro tra la tradizione Montessori e le tecnologie digitali ha aperto riflessioni importanti su come arricchire l'esperienza educativa senza sostituire l'essenza del metodo.L'incontro tra Montessori, robotica, IA e realtà immersive è stato un vero laboratorio di idee per la scuola del futuro.Un sentito ringraziamento va al direttore del Polo d'infanzia Kindergarten, dott. Salvatore Venditti, e al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo RBPD, prof. Giovanni Cassanelli, che ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, credendo fermamente nelle potenzialità formative delle nuove tecnologie e offrendo ai docenti l'opportunità di vivere un'esperienza di livello altamente significativo